La ministra socialista Milagros Tolón se vuelca con la Semana Santa de Toledo y vivirá su fe en la Madrugá de Sevilla

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se define como socialista, sanchista y católica practicante. Así lo ha demostrado en Toledo en lo que va de Semana Santa, volcándose en la celebración más relevante para los cristianos.

En apenas tres días, ha asistido ya a dos procesiones en su ciudad natal, Toledo. Volverá este Miércoles Santo para acompañar la salida del Cristo de la Humildad y, posteriormente, se trasladará a Sevilla para vivir la "madre" de estas fechas en nuestro país: la Madrugá del Jueves Santo.

El Viernes de Dolores, Tolón acompañó a la Virgen de la Soledad, cuya sede canónica se encuentra en la iglesia de las Santas Justa y Rufina, muy cerca de la plaza de Zocodover. Esta imagen, que despierta una gran devoción y abre la Semana Santa toledana, tiene la particularidad de que la talla solo procesiona acompañada de mujeres vestidas de negro con mantilla, además de una escuadra de armados.

El Lunes Santo volvió a participar activamente en la Semana de Pasión junto al Cristo Nazareno Cautivo, del barrio del Polígono, donde reside y del que siempre hace gala.

Esta barriada periférica, que alberga una cuarta parte de los vecinos de Toledo, vive con fervor estos días y su desfile se ha convertido en el más numeroso de la capital de Castilla-La Mancha, con cerca de un millar de cofrades. La ministra, devota de esta imagen de tamaño natural, procesionó de riguroso luto e incluso se metió bajo las andas de estilo malagueño del paso.

El Cristo Nazareno Cautivo del Polígono Venancio Martín

También Page, Bono...

Tolón muestra estos días la misma devoción que ya evidenció en sus ocho años como alcaldesa de Toledo (2015-2023), periodo en el que participó activamente en todas las celebraciones religiosas, incluyendo, como es lógico, la procesión del Corpus Christi, la fiesta grande de la ciudad.

Hacer gala de la fe es habitual en la política toledana. Tolón no es la única figura del PSOE regional que muestra su vínculo con el catolicismo; ocurre lo mismo con el presidente autonómico, Emiliano García-Page —también exalcalde de Toledo—, o con el propio expresidente José Bono. Los tres son ejemplo de que la militancia socialista no es óbice para manifestar las creencias religiosas.

Su colegio y sus hermandades

Más allá de vivir estas fechas como parte de la tradición, la ministra lo siente como parte de su fe. Se formó en un colegio religioso al que también han acudido sus dos hijos y es hermana de varias cofradías de Toledo, la ciudad donde sigue residiendo tras su nombramiento en el Gobierno el pasado diciembre.

Este Miércoles Santo, Tolón volverá a la Semana Santa toledana para contemplar la impresionante salida del Cristo de la Humildad del monasterio de San Juan de los Reyes, que este año incorpora a la Virgen de la Esperanza como principal novedad.

En esta ocasión ejercerá de espectadora de la salida, un momento sobrecogedor en el que los costaleros deben sacar el paso de rodillas debido a sus dimensiones; un hito marcado en rojo en el calendario de los toledanos.

Volver a la Macarena

Después, viajará a Sevilla para vivir la Madrugá, la noche más relevante del año, donde miles de personas se echan a la calle para contemplar a la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder o el Cristo de los Gitanos.

La ministra ya ha demostrado su pasión por la Macarena y regresará este jueves tras una vivencia muy especial: precisamente se encontraba visitando a la virgen cuando recibió la llamada de Félix Bolaños para informarle de su fichaje por el Gobierno de España.

En aquella ocasión la acompañaban dos concejales actuales del PSOE, integrantes de la lista que ella encabezó en 2023 para revalidar la Alcaldía de Toledo, algo que no consiguió tras el pacto entre PP y Vox. Se quedó a un solo concejal de repetir en el cargo.

Los ediles socialistas siguen participando con naturalidad en los eventos religiosos de la ciudad. Aunque no todos lo hagan por fe, está normalizada la proximidad del PSOE con la Iglesia católica, una institución con gran peso en la ciudad imperial donde muchas celebraciones tienen un carácter eminentemente religioso.

Tras su etapa como diputada nacional y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón se mantiene fiel como ministra a sus raíces y sus creencias. Como alcaldesa solía decir que era la persona más feliz del mundo, y ahora mantiene el arraigo y vínculo con su ciudad desde su participación en unas tradiciones de las que nunca dejó de formar parte.