Tres "milagros" habitan las nuevas viviendas públicas de alquiler en el Casco de Toledo: "Nos ha tocado la lotería"

Josefa, de 69 años y vecina del Polígono, nos muestra su nueva vivienda en pleno corazón del Casco Histórico de Toledo.

La vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles. Es un problema transversal que golpea a todo aquel que no goza de una situación financiera boyante: jóvenes, mayores, pensionistas o migrantes. Tras los números y las estadísticas, aparecen nombres propios como los de Josefa, Boubekeur o la joven pareja formada por Giovanna y Javier.

Ellos representan tres de las cinco historias que este martes han cobrado vida en el Corral de Don Diego, en pleno corazón del Casco Histórico de Toledo. Han recibido las llaves de sus nuevas casas de manos del alcalde, Carlos Velázquez, tras el sorteo público realizado en febrero por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMV), promotora del bloque.

La entrega supone un hito para la empresa pública, que llevaba más de una década sin otorgar una promoción. Ahora, estos hogares se ofrecen en régimen de alquiler para los próximos siete años con precios asequibles —entre 350 y 650 euros—, una anomalía en un mercado libre cada vez más hostil. Algo así como "un milagro".

El bloque de viviendas de la EMV se encuentra en el Corral de Don Diego y llevaba más de una década paralizado hasta que en 2021 se retomó y redefinió el proyecto.

La "lotería" de Josefa

De hecho, para Josefa, de 69 años, lo ocurrido es sencillamente un "milagro". Vecina del Polígono, viuda y devota del Cristo Cautivo, recorre esta mañana las estancias de su nuevo piso de una habitación con la ilusión de una niña con zapatos nuevos.

Mientras abre el ventanal para dejar pasar la luz de este día primaveral, se emociona: "Cuando me tocó, no me lo podía creer. Siempre he pensado que no me iba a tocar nada en la vida, ni lotería ni nada de nada. Esto es como si me hubiera tocado el Gordo", celebra con lágrimas en los ojos.

Josefa.

"Mira que se lo he pedido al Cautivo y me lo ha concedido", explica a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Fue su hija quien inició los trámites cuando la situación en su anterior vivienda, donde residió 14 años, se volvió insostenible. "El alquiler subía a 900 euros y yo no podía pagar algo tan grande".

Pensionista y con ingresos limitados, vive con su hijo adulto, actualmente desempleado. Para ella, el sorteo ha sido un respiro vital: "No es solo el alquiler; es la luz, el agua, la comunidad... todo eso ahora es mucho más fácil, gracias a Dios".

Un refugio para Boubekeur y sus hijos

La historia de Boubekeur Chabane es la de la resiliencia o la resistencia. Originario de Argelia, su vida dio un vuelco trágico hace cuatro meses cuando su mujer falleció a causa de un cáncer. Al duelo se sumó la presión habitacional dado que los propietarios de la casa donde vivía de alquiler en la carretera de Navalpino le pidieron que se marchara en un tiempo prudencial.

Repartidor de logística y padre de dos menores de 10 y 14 años que estudian en el Casco, Boubekeur se vio en una encrucijada. "Estoy solo con los niños y es difícil, pero hemos recibido esto como un gran regalo de la vida en el momento más complicado". La noticia de la adjudicación llegó precisamente el 12 de febrero, el día del cumpleaños de su hijo mayor.

Boubekeur Chabane posa en su nueva cocina, con vistas al emblemático y toledano bar Ludeña.

"Ha sido la suerte y el destino. Antes no sabía a dónde irme y mis hijos me preguntaban todos los días: 'papá, ¿a dónde vamos a ir?'. No sabía qué responderles hasta que salió esta oportunidad", relata mientras mira por la ventana de la cocina, desde donde se divisa el emblemático bar Ludeña. "Hoy estoy aliviado. Por mis hijos, que estaban muy preocupados, y por el alquiler; ahora sé que todos los meses podré pagar sin problemas".

El impulso para Giovanna y Javier

Para Giovanna (26 años) y Javier (25), la adjudicación ha sido una carambola de fortuna que ha acelerado sus planes. Tras nueve años de noviazgo, su proyecto de vida común estaba estancado por los precios prohibitivos. "Se ha precipitado todo, por suerte", explica Javier desde la impresionante terraza de su piso de dos habitaciones, con vistas privilegiadas a la Catedral, al Teatro de Rojas, la azotea del Carlos V y al Salón Rico. "Ni en nuestros mejores sueños lo imaginábamos".

Giovanna y Javier en una de las partes de su impresionante terraza con vistas al Salón Rico (en la imagen) la Catedral y el Rojas.

Ambos trabajan en Madrid. Ella es enfermera en Fuenlabrada y él se dedica a la investigación informática. Hasta ahora, Giovanna pagaba 600 euros solo por una habitación en un piso compartido en la localidad madrileña; ahora, la pareja pagará prácticamente lo mismo por un piso completo, de diseño y con acabados de primera calidad en Toledo.

Su llegada al Corral de Don Diego tuvo un toque de azar. No fueron los primeros elegidos, sino que entraron tras producirse tres renuncias previas. "Tuvimos que presentar toda la documentación corriendo", bromean mientras muestran la casa a sus padres. Aunque Javier puede teletrabajar, ahora exploran opciones para que ambos puedan desarrollar su carrera profesional más cerca de su nuevo hogar y asentarse en el Casco.

La familia de esta joven pareja ha visitado el nuevo hogar de los afortunados.

A pesar de que el contrato es por siete años, ninguno quiere pensar aún en el día de la mudanza. "Ya lo pensaremos, pero nos va a costar irnos", admite Javier. Josefa, por su parte, solo tiene en mente que su hija vaya a ayudarla con las cortinas. "Es una oportunidad que quiero disfrutar". Boubekeur asiente y solo piensa "en el día a día que nos trae la vida". "Hace unas semanas no teníamos a dónde ir, vamos a disfrutar del regalo".

El bloque ya ha recibido a sus nuevos inquilinos, que vivirán en él durante los próximos siete años con alquiler asequible.

Tras estas cinco llaves hay un trabajo técnico y humano. El gerente de la EMV, José Manuel López Cogolludo, y los funcionarios de la empresa pública celebran la entrega como si fueran parte de la familia, conscientes de los sinsabores que implica no poder llegar a todos los demandantes. Son solo cinco viviendas, pero para estas tres familias, la administración ha dado, por fin, una respuesta real a su problema. "Para eso trabajamos", concluyen.