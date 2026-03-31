La Diputación de Toledo y ATFAN organizan el Día de la Familia el 25 de abril: así puedes inscribirte

La Diputación de Toledo, junto a la Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas (APTAN), organiza una nueva edición del Día de la Familia, que se celebrará el 25 de abril. El plazo de inscripción se abre este martes, 31 de marzo, y se extenderá hasta el 21 de abril, con un coste simbólico de 20 euros por familia.

Según informa la Institución provincial, se trata de una jornada de convivencia, dirigida a todas las familias de la provincia y que este año amplía su alcance con la celebración simultánea en tres sedes ubicadas en entornos naturales: El Borril (Polán), Zoo Safari (Hinojosa de San Vicente) y Parque Zoológico de Lillo (Lillo).

La iniciativa contará con un total de 900 plazas distribuidas entre las tres ubicaciones seleccionadas, lo que permitirá aumentar la participación y mejorar la accesibilidad para las familias interesadas en disfrutar de esta propuesta.

Así lo ha indicado el vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, junto al presidente provincial de ATFAN, José Luis García Rufo, el presidente regional de dicha asociación, Eduardo Galicia.

"Este año damos un paso más para facilitar la participación de las familias de toda la provincia, acercando esta jornada a más municipios y apostando por espacios naturales que favorecen la convivencia, el ocio saludable y el contacto con el entorno". ha defendido Arias.

"Les ayudaremos a pasar una jornada de lo más divertida, para lo que contaremos con voluntarios de la asociación a disposición de las familias durante todo el día", ha asegurado José Luis García.

Apoyo de la Diputación

Por su parte, Eduardo Galicia, ha explicado que la jornada comenzará con la recepción de las familias entre las 9.00 y las 10.30 horas, incluyendo desayuno.

A lo largo de la mañana se desarrollarán diferentes actividades en función de la sede, todas ellas vinculadas al medio natural, como visitas guiadas por el recinto, recorridos por aulas de la naturaleza, charlas medioambientales o experiencias con animales.

La programación incluye también comida en familia, con menús adaptados para adultos y niños, y una amplia oferta de ocio infantil con zonas de juegos, castillos hinchables, tiro con arco, camas elásticas o parque de bolas, además de actividades de animación, espectáculos y propuestas como escape room familiar en algunas sedes.

"Llevamos 26 años organizando el Día de la Familia y gracias al apoyo de la Diputación, estos últimos tres años hemos podido extenderlo hasta llegar el año pasado a más de 1.100 personas", ha celebrado Galicia.

Las familias podrán apuntarse a través de la página web de ATFAN, abonando 20 euros por familia.