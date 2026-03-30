Toledo ultima la nueva app de los autobuses urbanos: permite recargar las tarjetas desde el propio móvil

La ciudad de Toledo ultima una nueva aplicación para mejorar el servicio del transporte urbano que podría poner en marcha "este año". Se llama Yurni y, tras finalizar la fase de pruebas, solo queda pendiente el visto bueno definitivo del Ayuntamiento.

En Linares la aplicación se presentó el pasado martes por la empresa Grupo Ruiz, la misma matriz de Unauto, concesionaria en Toledo.

El gerente de Unauto, Miguel Alconchel, destaca las novedades de la herramienta y la modernización que supone para el servicio. "Las ventajas son muchas: marca los tiempos de llegada a parada con más exactitud, es totalmente accesible —con el aval de la ONCE, con quienes hemos trabajado de la mano— y permite recargar tanto las tarjetas propias como las de personas a su cargo desde el móvil", describe.

El responsable de la concesionaria insiste en que "la información sobre incidencias se ofrece en tiempo real, además de incluir información turística y otros servicios". "Nosotros estamos listos para ponerla en marcha", explica.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ya indicó en una entrevista en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en febrero que la aplicación estaba en pruebas y que mejoraría sustancialmente las prestaciones de Copi, la plataforma actual, que estaba dando algunos problemas.

"Muévete sin líos"

En nota de prensa remitida a los medios tras la puesta en marcha en Linares, el Grupo Ruiz destaca que Yurni "reduce las esperas para que viajes mejor" y que está diseñada para integrar todos los servicios de movilidad en una única plataforma (MaaS).

La empresa refuerza con este proyecto su apuesta por la innovación tecnológica. Bajo el lema 'Muévete sin líos', Yurni nace como una solución abierta y escalable. Su lanzamiento en la ciudad andaluza la establece como la herramienta de referencia y punto de partida de un ecosistema de movilidad integrado.

En esta primera fase de despliegue, la plataforma permite a los usuarios planificar rutas inteligentes para optimizar trayectos en autobús; consultar información en tiempo real, visualizando la ubicación exacta del vehículo en el mapa; recibir avisos y notificaciones sobre el estado del servicio.

La empresa indica que la plataforma está preparada para incorporar próximamente un monedero digital para unificar pagos, la integración con otros operadores (bicicletas, patinetes o taxis) y una experiencia personalizada basada en los hábitos del usuario.