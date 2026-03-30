La Catedral de Toledo albergará dos nuevas Batallas de Órganos tras la Semana Santa: así puedes adquirir las entradas

La decimotercera edición del Festival de Música El Greco, organizado por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana para conmemorar el VIII Centenario de la Catedral, continuará su programación tras la Semana Santa con dos Batallas de Órganos.

A las batallas se sumará el concierto 'Música en Tiempos del Greco', en el magnífico espacio de la Sacristía de la Catedral, a cargo de La Violondrina.

Las Batallas de Órganos tendrán lugar los sábados 11 y 25 de abril a las 20 horas y un año más contarán con los mejores organistas del panorama internacional. Estarán dedicadas respectivamente a Fernando III el Santo, quien en 1226 colocó la primera piedra del templo gótico y al Corpus Christi de Toledo, principal fiesta de la ciudad.

Este año tendrán una importante novedad, ya que incorporarán la copia de Lira del cielo o Lira Celi que la Catedral acaba de realizar. Es un instrumento de teclado que produce un sonido de cuerda frotada especialmente suave y celestial, fue construida en 1625 por el fraile Raymundo Truchado y adquirida por la Catedral de Toledo en 1628, donde permaneció en uso hasta 1803.

Su diseño tiene antecedentes en ideas de Leonardo da Vinci y en el Geigenwerk ("viola organista") desarrollado en el siglo XVI por Hans Hayden. El instrumento original se conserva hoy en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, el polaco Sławomir Zubrzycki ha realizado esta copia exacta del ejemplar histórico que ha permitido recuperar el sonido de la lira en Toledo.

El 18 de abril se celebrará el Concierto Música en Tiempos del Greco: 'La Horeya del Musico es come loyo del Pintor', que hará un recorrido musical por los lugares de la vida del Greco, en la Sacristía de la Catedral bajo una de sus más importantes obras El Expolio, a cargo del ensamble La Violondrina.

Las entradas para los tres conciertos pueden adquirirse en la web www.musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y los días de concierto desde las 19 horas en la taquilla habilitada en la Sala Capitular de Verano de la Catedral.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana para conmemorar el VIII Centenario de la Catedral de Toledo, con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.