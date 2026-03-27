La Semana Santa de Toledo en 10 momentos imprescindibles: 'armaos', Borriquita a costal y estreno de la Esperanza

La Semana Santa de Toledo es un organismo vivo que respira a través de 21 procesiones y cerca de 50 pasos que recorren las calles en los ocho días que transcurren desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.

Miles de nazarenos, cofrades y turistas se encuentran en una ciudad volcada en potenciar su Casco Histórico, el mejor escenario imaginable y, quizás, el gran punto fuerte de una celebración que compensa así otras carencias.

Es un tiempo donde la ciudad se pliega sobre sí misma, revelando detalles como el paso de la Virgen del Amparo por Hombre de Palo, donde el palio parece pedir permiso a los balcones al llegar a la cuesta de la Sal; la salida del Descendimiento por los estrechos márgenes de Santa Justa y Rufina; la Humildad saliendo de rodillas de San Juan de los Reyes o ese transitar ante la iglesia de los Jesuitas al compás de marchas procesionales que erizan la piel.

También destacan momentos como la salida de la Virgen del Amparo desde la Catedral, con las tradicionales palabras del alcalde a los portadores, o el sobrecogedor sonido de las cadenas de los penitentes del Cristo Redentor.

Este año, la expectación se centra también en la Virgen de los Dolores, de la Hermandad del Santo Encuentro, que este Sábado de Pasión lucirá una vestimenta inédita en Toledo que promete sorprender por su gusto y originalidad.

Más allá de la estética, existen hitos que definen la identidad de esta edición; algunos son novedades y otros forman parte del ADN toledano.

Nos los desvela Fernando Sierra, una de las voces más autorizadas del mundo cofrade, estudioso de sus ritos y miembro activo de la Hermandad del Santo Encuentro. Esta es su selección personal de lo que "no te puedes perder" y nos lo transmite así:

1. La escuadrada de armaduras de la cofradía de la Soledad. Viernes de Dolores y Viernes Santo

Las armaduras de la cofradía de la Soledad. Javier Longobardo

Considerada como "una estampa única", la escuadra de la Cofradía de la Soledad destaca por el brillo de sus 27 armaduras, cedidas por el Conde de Fuensalida a finales del siglo XVII. Estos soldados de acero escoltan a Nuestra Señora de la Soledad en sus dos salidas procesionales, teniendo además el honor de acompañar al Santo Sepulcro durante la jornada del Viernes Santo.

2. El Santo Encuentro dentro de la Puerta de Bisagra. Sábado de Pasión

La Puerta de Bisagra se convierte en el escenario monumental del Santo Encuentro, un hito que este año cobra especial relevancia patrimonial. La Hermandad estrena nuevas andas para su Dolorosa, junto a diversos enseres que enriquecen el ajuar de la cofradía y refuerzan la solemnidad del acto.

3. El debut a costal de La Borriquita. Domingo de Ramos

Cristo Rey procesionará por primera vez a costal. Con este paso, la cofradía se convierte en la segunda de la ciudad en adoptar esta técnica de carga, avanzando por las calles imperiales bajo los sones de la Agrupación Musical Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.

4. La salida del Cristo de la Esperanza desde San Andrés. Lunes Santo

El Cristo de la Esperanza emerge de San Andrés en un silencio sobrecogedor, solo interrumpido por el canto de motetes de los seminaristas. En una apuesta por el máximo recogimiento, la hermandad incorpora este año un trío de capilla y cera verde para iluminar el rezo de las estaciones de su Vía Crucis.

5. El estreno del Miércoles Santo: La Esperanza. Miércoles Santo

Día de estreno absoluto para la Cofradía de la Humildad, que saca a la calle por primera vez a la Virgen de la Esperanza en su Soledad en su nueva Estación de Penitencia. Tras su imponente salida de San Juan de los Reyes, el itinerario por la calle Santo Tomé y la Plaza de los Jesuitas se perfila como los puntos de mayor belleza visual.

6. El canto del Miserere de los Caballeros del Redentor. Miércoles Santo

El Cristo Redentor. Javier Longobardo

7. El encuentro del Cristo de la Vega y 'La Guapa' de Toledo. Madrugada del Viernes Santo

El Cristo de la Vega. Javier Longobardo

La Plaza de los Carmelitas Descalzos es testigo del tierno encuentro entre el Cristo de la Vega —protagonista de la célebre leyenda de Zorrilla— y la Virgen del Carmen, conocida popularmente como "la guapa de Toledo". Una estampa entrañable que une la tradición literaria con la devoción popular.

8. El Via Crucis del Cristo de la Expiración. Madrugada del Viernes Santo

A las tres de la madrugada, el tiempo se detiene en los Cobertizos con el paso del Cristo de la Expiración, una talla italiana del XVIII de sobrecogedora desnudez. En un silencio sepulcral, solo roto por el golpe seco de las horquillas, la procesión reafirma su estatus de "madre y maestra" del estilo austero toledano.

9. La pericia de los 13 peldaños de la Misericordia y la Caridad. Viernes Santo tarde

La Virgen de la Misericordia. Javier Longobardo

10. La suave mecida del Descendimiento. Viernes Santo tarde

El Descendimiento. Javier Longobardo

El Descendimiento, uno de los pasos de misterio más antiguos de la ciudad, mantiene intacta la fascinación que ya despertó en Gustavo Adolfo Bécquer. Resulta hipnótico observar la suave mecida de los ropajes de sus figuras secundarias durante su compleja salida de Santa Justa y Rufina, una imagen que sigue conmoviendo a fieles y curiosos.