El Ayuntamiento de Mora vallará todo el recorrido del desfile de la Fiesta del Olivo para garantizar la seguridad

El recorrido del popular desfile de la LXVIII Fiesta del Olivo, que se celebrará entre el 25 y el 27 de abril en Mora (Toledo) estará vallado en su totalidad para garantizar la seguridad de público y participantes.

Esta es la principal novedad que ha trascendido de la Junta Local de Seguridad celebrada este jueves en el ayuntamiento moracho bajo la presidencia del alcalde, Emilio Bravo y la asistencia del subdelegado de Gobierno en la provincia de Toledo, José Ángel Devia.

En el encuentro, al que también han asistido la concejala de Seguridad Ciudadana, Juana Valero, la secretaria municipal y el coordinador general de la Junta, así como representantes de Policía Local, Guardia Civil, Dirección General de Protección Ciudadana y Protección Civil Mora; han abordado los principales asuntos de seguridad que tienen que ver con esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Valero ha dado cuenta de los detalles de esta decisión que afectará a uno de los momentos que más gente concita, el desfile del domingo 26, durante la reunión.

Según ha asegurado, se establecerá "un carril seguro para que desfiles lo más de 30 grupos -entre carrozas, carros engalados o grupos de coros y danzas- separado físicamente de las miles de personas que lo disfrutarán como público".

Con ello, ha puntualizado que buscan "minimizar los riesgos de incidentes y mejorar la seguridad a lo largo de los cerca de 1.000 metros de calles por los que discurre el cortejo".

Por su parte, el alcalde ha asegurado que se trata de un cambio que consideraban "necesario para la seguridad de todos" ante un acto que cada vez atrae a más personas.

Junta de Seguridad de la Fiesta del Olivo 2026 en Mora.

"Era un compromiso del equipo de Gobierno y mío con los carroceros, que en alguna ocasión nos habían demandado esta medida en los puntos más conflictivos del recorrido", ha abundado Bravo.

En este sentido, ha querido agradecer el trabajo de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil de Mora, además de Guardia Civil y resto de cuerpos y administraciones que colaborarán con nosotros durante los días de Fiesta para "disfrutar de la Fiesta del Olivo de la manera más segura”.

Refuerzo de Policía Local

Por lo demás, también ha anunciado durante los tres días de celebración, reforzarán los efectivos de Policía Local hasta reunir un total de 16 y solicitarán al Centro de Salud otro refuerzo en Urgencias para "estar prevenidos ante posibles contingencias que confiamos no sucedan".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Toledo ha informado que desde la Delegación estarán vigilantes y ha puesto a disposición del consistorio moracho “todos los medios necesarios para garantizar la seguridad ciudadana durante estos días de fiesta, reforzando dispositivos y efectivos de la Guardia Civil".