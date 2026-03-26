La plaza de toros de Toledo abre este viernes sus taquillas para la corrida a beneficio del Hospital de Parapléjicos

Las taquillas de la plaza de toros de Toledo abrirán este viernes 27 de marzo y el sábado día 28 para despachar localidades de la corrida a beneficio del Hospital Nacional de Parapléjicos.

Según la empresa Eventos Mare Nostrum, encargada de la gestión de la plaza de toros, las entradas podrán adquirirse en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30. Además, el sábado, día del festejo, la venta estará disponible de forma ininterrumpida desde las 10:00 hasta el inicio del evento, para aquellos aficionados que prefieran los canales tradicionales.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el evento tendrá como gran protagonista al diestro Álvaro Lorenzo, quien estoqueará seis toros en solitario.

La corrida reunirá seis hierros señeros del panorama bravo actual. Miura, Victorino Martín, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y El Freixo son las divisas elegidas, lo que garantiza variedad de encastes y un atractivo añadido para los aficionados.

El festejo, como viene siendo habitual, tiene un marcado carácter solidario, ya que la totalidad de lo recaudado se destinará a la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, institución de referencia mundial en investigación y atención a personas con lesión medular.

El destino de la recaudación de este año ya está definido y será la creación de la nueva Ludoteca del centro para pacientes de todas las edades.