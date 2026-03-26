Oportunidad en Talavera de la Reina: subastan suelo residencial a precio de lo que cuesta una sola vivienda

Ubicación del suelo residencial urbanizable que sale a subasta en Talavera de la Reina.

Escrapalia ha sacado a subasta pública más de 35.700 metros cuadrados de suelo urbanizable residencial en Talavera de la Reina (Toledo), correspondientes a tres fincas ubicadas en el sector "El Ámago".

El lote parte de un precio inicial de 225.000 euros, lo que supone un descuento del 79% respecto a su valor de tasación, fijado en 1,1 millones de euros.

Según la información facilitada, cuenta con una edificabilidad estimada de más de 12.800 metros cuadrados.

Depósito

Para poder participar en la puja es necesario realizar un depósito de garantía de 22.000 euros, una cantidad que será devuelta a los participantes, salvo al mejor postor, al que se le descontará del precio final de adjudicación.

La subasta permanecerá abierta hasta el próximo 27 de abril.

Activos de Reyal Urbis

Esta operación se enmarca en una nueva fase de comercialización de activos procedentes de la liquidación del grupo inmobiliario Reyal Urbis, que incluye siete inmuebles repartidos por distintos puntos del país.

En concreto, se trata de más de 226.000 metros cuadrados de suelo urbano y urbanizable situados en Valladolid, Avilés (Asturias), Aljaraque (Huelva), Torrente (València) y Talavera de la Reina, con un valor conjunto superior a los 14 millones de euros.

Sin embargo, estos activos salen al mercado con un precio inicial agregado que supera ligeramente los dos millones de euros, lo que representa un descuento medio del 84 % respecto a su valoración en el plan de liquidación.