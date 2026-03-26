Un concejal de Toledo inaugura una estatua que luce sus propias iniciales: "Se ha hecho una escultura a sí mismo"

Montaje con una imagen de Rubén Lozano y otra de la escultura dedicada a la Carrera Nocturna de Toledo instalada en la Escuela Central de Educación Física.

Solo tres letras han bastado para suscitar una agria polémica política en Toledo. En la escultura dedicada a la carrera popular conocida como 'La Nocturna', instalada recientemente en los jardines Escuela Central de Educación Física, pueden leerse las siglas "R.L.G.", que coinciden con las iniciales del actual concejal de Deportes, Rubén Lozano Guerra.

Este monumento de acero, que representa a un atleta y busca homenajear las casi dos décadas de historia de la cita deportiva, fue inaugurada este pasado martes por el alcalde Carlos Velázquez y el propio Lozano, ambos del PP.

La entidad sin ánimo de lucro que hace 18 años impulsó 'La Nocturna' encargó esta obra hace un año a la Escuela de Arte de Toledo, centro educativo de carácter público que depende directamente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Más allá de su perfil político, Rubén Lozano es fundador, organizador y participante de esta emblemática prueba.

Escultura dedicada a la Carrera Nocturna de Toledo instalada en la Escuela Central de Educación Física de la capital regional. Javier Longobardo

Esta doble vertiente institucional y deportiva de Lozano ha llevado al PSOE local a calificar la nueva escultura como una "acción propagandística" para el edil más que un homenaje a 'La Nocturna'. "El concejal se ha hecho una escultura a sí mismo para pasar a la posteridad", alegan desde el Grupo Municipal Socialista.

Su portavoz, Noelia de la Cruz, ha cuestionado si esta obra "está dentro de los gastos de la Ciudad Europea del Deporte" o si ha sido asumida por la impulsora de la carrera, organización que "se financia, entre otras cosas, con recursos públicos del Ayuntamiento, la Junta...", ha recordado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

De la Cruz ha pedido explicaciones públicas ante lo que considera un "gol por toda la escuadra" de Lozano a Velázquez. "Ha permitido que se haga una escultura propia como si de un emperador romano se tratase", ha lamentado.

Logotipo de la Carrera Nocturna de Toledo en la escultura. Javier Longobardo

La versión de Rubén Lozano

En declaraciones a este medio, Lozano ha calificado las letras "R.L.G." como un detalle "absolutamente secundario e intrascendente" y ha subrayado que su única exigencia fue que apareciera el logotipo de la carrera.

"Si las iniciales coinciden con mi nombre... centrar el foco ahí me parece ridículo y carece de sentido. Deberíamos estar contentos de embellecer la ciudad", ha añadido.

Plano detalle de la figura donde se observan las letras R.L.G. Javier Longobardo

Sin embargo, la polémica ha subido de tono tras una entrevista de Lozano para la cadena SER donde ha planteado que esos tres caracteres podrían obedecer a una frase en inglés como "Run Life Great". Una afirmación que ha provocado una pronta reacción del PSOE en redes sociales: "Esta gente piensa que los toledanos y las toledanas somos tontos".

Ahora dice el concejal de Deportes, Rubén Lozano Guerra, que R.L.G. es Run Light Great 😳🙄🤨🤔



¿Perdona? ⁉️⁉️



Esta gente piensa que los toledanos y las toledanas somos tontos 😓 pic.twitter.com/mSsKCWcswk — Grupo Socialista Ayto Toledo (@psoe_toledoayto) March 26, 2026

En cuanto a la financiación de la obra, el concejal ha señalado a este diario que se ha sufragado al 100% por la propia Carrera Nocturna. "El Ayuntamiento no ha puesto un céntimo", ha explicado. Además, fuentes del consistorio toledano aseguran que "esa escultura ha sido donada a la ciudad".

No obstante, IU-Podemos ha denunciado que el consistorio transfirió 4.807 euros a la empresa Tragsa, a través de un contrato menor, para costear la peana sobre la que se asienta la obra de arte y la instalación eléctrica que ilumina la escultura.

Lozano ha insistido en que la iniciativa "nació hace un año" para poner en relieve una cita deportiva que ya moviliza a 6.000 corredores. "He convertido una carrera solidaria en el mayor evento deportivo de la ciudad", ha insistido.

Escultura dedicada a la Carrera Nocturna de Toledo. Javier Longobardo

Por su parte, Eusebio Sánchez, jefe del Departamento de Escultura de la Escuela de Arte, aseguró durante el acto inaugural que la idea nació con la intención de "dignificar y mezclar arte y deporte". La figura porta el logotipo de la prueba, un dorsal y las controvertidas siglas que han desatado la polémica.