Velázquez relanza con 1,5 M las inversiones en Toledo: parking gratuito del Polígono, estación de buses, reparación de calles...

El Ayuntamiento ultima el proyecto de reparación de la estación de autobuses que costará como mínimo 750.000 euros y se pagará a tres bandas junto a la Diputación provincial y la Junta de Comunidades. Javier Longobardo

Nuevo impulso a las inversiones en la ciudad de Toledo. El alcalde, Carlos Velázquez, ha inyectado casi 1,5 millones de euros para ejecutar obras que llevaban tiempo bloqueadas.

Esta cuantía se divide en una modificación de crédito de 804.000 euros procedentes de remanentes de tesorería y cerca de 600.000 euros derivados del préstamo de 3 millones que financiará también el futuro cuartel de la Policía Local.

Velázquez aleja así el fantasma de la parálisis, sugerido por la oposición en las últimas semanas, y demuestra que no se conforma con los casi 18 millones de fondos europeos que deben estar ejecutados antes del 30 de junio.

Según el portavoz municipal y concejal de Hacienda, Juanjo Alcalde, este paquete de inversiones se destinará a actuaciones prioritarias en distintos barrios. Entre ellas destaca el aparcamiento disuasorio próximo al Hospital Universitario del Polígono, que será gratuito, contará con unas 600 plazas y estará operativo este mismo año.

Asimismo, se incluyen 210.000 euros para la remodelación de la estación de autobuses. El Ayuntamiento ya ha redactado el proyecto de ejecución, que se financiará mediante un convenio a tres bandas con la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial.

El plan busca resolver "demandas vecinales históricas", un objetivo prioritario para el Gobierno de PP y Vox en busca de marcar distancia con 16 años de equipos socialistas.

En este sentido, se contempla la reparación del pavimento en ejes esenciales del Casco Histórico, como Venancio González, la Cuesta de Carlos V, la calle Armas, Real del Arrabal y la Plaza de Zocodover, con una partida superior a los 48.000 euros.

También se actuará en la calle Hortensia de Azucaica y se realizarán mejoras en el recinto ferial de La Peraleda.

En materia de seguridad vial, se invertirán 100.000 euros en la intersección entre el Circo Romano y el Cristo de la Vega, y otros 100.000 euros para adecuar nuevas zonas de aparcamiento en el barrio de La Legua, junto al pabellón.

El proyecto incorpora, además, 244.701 euros para cubrir una modificación no prevista en las obras del campo de fútbol Carlos III.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la licitación de un crédito de 3 millones de euros. De ellos, 2,4 millones se reservan para el nuevo cuartel de la Policía Local, mientras que el resto se repartirá en dotación de mobiliario para el centro de mayores de Buenavista (100.000 euros) y diversas inversiones deportivas (270.000 euros).