Sale de la UCI la alumna afectada por el brote de salmonela registrado en un colegio de Talavera de la Reina

La alumna del colegio 'Compañía de María' de Talavera de la Reina que había tenido que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Toledo (HUT) aquejada de una salmonelosis, ha experimentado una notable mejoría en las últimas horas que la ha llevado a ser dada de alta en esta unidad y continuar su ingreso en planta.

Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha de fuentes conocedoras de este caso, que se desató la pasada semana en torno a la ingesta de alimentos contaminados por parte de 47 alumnas usuarias del comedor del centro educativo y que provocó el ingreso de 14 de ellas.

De hecho, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha confirmado este miércoles en rueda de prensa que la evolución es favorable en todas las afectadas y que en estos momentos 11 de las 14 hospitalizadas en un primer momento ya han sido dadas de alta.

Respecto a las tres chicas que se mantienen internadas, dos son alumnas que han sido atendidas en el Hospital 'Virgen del Prado de Talavera' y la tercera es la que requirió hospitalización en la UCI del hospital de la capital, que ya ha sido dada de alta de este servicio y trasladada a una habitación convencional del centro talaverano.

Menú del día de la infección

Distintas fuentes consultadas por este medio coinciden en que las primeras indisposiciones tuvieron lugar el jueves, por lo que el foco de la infección se situó en la comida del martes, 17 de marzo.

Todas las afectadas eran alumnas de Secundaria y en menor medida de Bachillerato, con edades comprendidas entre 12 y 16 años. De esta manera, la ingesta del producto contaminado no afectó ni a los estudiantes de Infantil y Primaria ni al personal del centro que también hace uso del comedor.

Ante el volumen de casos con el mismo cuadro que se desató en poco tiempo, el Hospital Nuestra Señora del Prado notificó la situación a la Consejería de Sanidad cuyos técnicos recogieron muestras del menú para su envío al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid) que ofrecerá sus primeras conclusiones sobre la causa de la intoxicación en los próximos días.

El menú que ofreció ese día el centro, que goza de cocina propia, consistió en patata con huevo, atún en conserva, ensalada y manzana, además de pan y agua.

Agradecimientos del colegio

Por su parte, fuentes del colegio 'Compañía de María' consultadas por este medio han reiterado su "agradecimiento" a la Consejería de Sanidad por la "diligencia y profesionalidad" con la que han actuado en este caso.

En este sentido, subrayan que la infección ha afectado a "un tercio" del total de los usuarios del servicio y que desde el primer momento quedó claro que el foco de salmonelosis se encontraba en la partida de comida que ingirieron las alumnas de Secundaria y Bachillerato.

"La mayoría de las afectadas ni siquiera han requerido hospitalización y poco a poco se están recuperando", incide una portavoz del centro, que ha concluido valorando que "muchas de estas alumnas ya han regresado" a un centro que está comenzando a recuperar la normalidad incluyendo un menú "blando" para las afectadas.