La anunciada reapertura del antiguo club 'Jake' pone en jaque a Gamonal: "Todo el mundo sabe qué actividad se realiza"

La alarma ha vuelto a encenderse en Gamonal. El viejo club de alterne 'Hotel Jake', ubicado a las afueras de esta pedanía de Talavera de la Reina (Toledo), ha anunciado en Instagram que la "cuenta atrás" para su reapertura bajo el nombre 'Sala New Jake' ya "ha comenzado".

Un simple vídeo en el que se muestra una sala de fiestas con gente joven bailando ha bastado para reabrir viejas heridas entre los vecinos. Temen que, lejos de lo que se está promocionando desde la empresa, vuelva a funcionar como puticlub a pocos metros del colegio y la escuela infantil.

El alcalde de Gamonal, el socialista Álvaro Jerónimo, habla de "malestar" y "miedo" en el pueblo. Asegura que el Ayuntamiento pedáneo no se opone a que el negocio opere como un hotel o local de hostelería... pero nada más. Lo que teme es que "quieran abrir el local como ha venido funcionando normalmente".

Dice que los vecinos se sienten "abandonados" y denuncian "dejadez" y falta de respuesta del Ayuntamiento de Talavera —responsable de conceder la licencia de apertura— ante sus quejas y temores.

La pasada semana se reunió con el regidor talaverano, José Julián Gregorio (PP), para exigir que el Consistorio actúe ante la anunciada y polémica reapertura del 'Jake'. Sin embargo, acusa a su homólogo de restar importancia al caso.

CCOO, en contra

El rechazo a la reapertura no llega solo desde Gamonal. Comisiones Obreras (CCOO) ha vuelto a posicionarse en contra desde Toledo.

La secretaria de Organización, Mujeres y Políticas LGTBI del sindicato en la provincia toledana, Mayte García, sostiene que permitir que el 'Jake' vuelva a abrir "es un desprecio a la dignidad de las mujeres" y reclama al Ayuntamiento talaverano que no se esconda "tras licencias administrativas para amparar la explotación sexual".

"Las instituciones públicas no pueden ser facilitadoras de espacios donde se mercantiliza el cuerpo de las mujeres", insiste García.

Asegura que "todo el mundo sabe qué actividad se realiza en el 'Jake'"y que autorizar su vuelta significa "ser cómplice de un sistema que perpetúa la violencia contra las mujeres".

Nueva licencia

La historia del local es larga y polémica. En febrero de 2022 fue precintado por la Policía Local al considerarse que operaba como prostíbulo. Sin embargo, a petición de la propiedad, en julio de 2024 se inició en el Ayuntamiento de Talavera un expediente para otorgarle una licencia "exclusiva como hotel".

Desde entonces, el local se ha convertido en un campo de batalla político entre Gamonal —gobernado por el PSOE- y el Consistorio talaverano, donde mandan PP y Vox. Un cruce de acusaciones se trasladó también al Gobierno regional.

En febrero de 2025, cuando se confirmó el otorgamiento de la licencia de reapertura, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha señaló directamente al Ayuntamiento de Talavera y habló sin rodeos de "puticlub".

La consejera portavoz, Esther Padilla, y el delegado provincial, David Gómez, advirtieron de que la vuelta del 'Jake' era sinónimo de un negocio de explotación de mujeres y que la competencia para autorizarla era únicamente municipal.

Gregorio se defiende

En línea con lo defendido entonces, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio (PP), se defiende ahora mirando hacia atrás. Asegura que la anterior alcaldesa, la socialista Tita García Élez, no aprovechó que el 'Jake' fuese precintado en 2022 para acabar definitivamente con el problema y que únicamente "pidió un cierre temporal para una serie de subsanaciones".

Gregorio afirma que, si el local reabre en los próximos días, el Ayuntamiento actuará con más controles policiales y la instalación de cámaras de seguridad en Gamonal.

Sea como sea, el malestar vecinal sigue en aumento y en la pedanía no se descartan nuevas movilizaciones.