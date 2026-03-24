Florentino Delgado se mantiene en Urbanismo y utiliza la ironía tras su polémica carta contra el alcalde: "Solo ante el peligro"

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo, Florentino Delgado (Vox), se mantiene en el cargo. No dimite ni se aparta de su formación. Ha presidido este martes la comisión ordinaria de Planeamiento Urbanístico, que se celebra todas las semanas en las que hay pleno, como es el caso de esta.

Ha acudido con normalidad a la cita prevista a las 9:30 horas y se ha pronunciado en tono de broma. "Vamos, que hay que levantar muchas torres". También se ha referido a su corbata con motivos del Guggenheim, aludiendo a esa modernidad y vanguardia por la que él siempre aboga.

Ha reaccionado así tras la polémica generada desde este domingo. El concejal envió una carta crítica con el alcalde, Carlos Velázquez (PP), después de que este le desautorizara el viernes tras calificar como "pérdida de tiempo" el proyecto de una torre en el barrio de Palomarejos.

Este lunes, la portavoz de Vox en el Consistorio y vicealcaldesa, Inés Cañizares, dejó solo a Florentino al considerar la carta un texto "personal" que responde a "su sentir", pese a que fue enviada a las 11:52 horas desde el canal oficial de WhatsApp que tiene Vox con los periodistas para distribuir notas de prensa o fotografías de los concejales.

El PP y Vox intentaron cerrar filas y no profundizar en el asunto para demostrar solidez dentro del bipartito y la estabilidad del pacto de Gobierno. Florentino no asistió a la reunión habitual de los lunes. Y se plantearon varios escenarios: la dimisión, su continuidad en el puesto o que pudiese dejar Vox pero no su acta de concejal, pasando a ser no adscrito, como ya ocurrió la pasada legislatura, cuando un exedil de Vox fue el concejal 'número 13' de la socialista Milagros Tolón.

Ejercer de presidente

Florentino ha ejercido con claridad como presidente de la sesión en el Ayuntamiento con la presencia habitual de concejales, técnicos municipales y prensa. Ha repartido turnos, ha pedido votaciones y ha realizado las precisiones correspondientes, evidenciando que se siente fuerte en el cargo.

Han salido adelante todos los temas previstos, con avances en proyectos como el futuro hotel de la calle de la Plata, en el Casco Histórico, y nuevos pasos en la tramitación del desarrollo conocido como PAU Palacio, con unas 575 viviendas entre Buenavista y Valparaíso. El PP y Vox han votado juntos, haciendo gala de su mayoría absoluta de 13 concejales. El PSOE también ha votado a favor del PAU Palacio.

La Comisión de Urbanismo celebrada este martes en la sala de comisiones del Ayuntamiento de Toledo.

Después, el concejal ha atendido a los medios de comunicación. Ha vuelto a utilizar la ironía y ha salido del paso con la frescura habitual en sus intervenciones. Ha recurrido a una referencia cinematográfica para responder a si se ha sentido abandonado por sus compañeros de grupo —que no de partido, ya que no está afiliado a Vox—. "Estoy solo ante el peligro, como Gary Cooper", ha expresado en referencia al afamado western de 1952.

En tono irónico, ha respondido a la tensión política generada por su carta al alcalde. "Voy a proponer una estructura de cristal transparente que cubra todo Toledo para que nadie le ataque", asegurando que así él estaría "tan protegido como Toledo".

Ha restado importancia a las discrepancias y ha recalcado que mantendrá intacta su esencia de 'verso libre'. "Yo me peleo siempre por la acción, nunca por la pasividad. Y, en consecuencia, no voy a renunciar nunca a proponer ideas".

El concejal ha abundado en esta idea de cordialidad y debate y ha zanjado la polémica sin entrar en detalles. "Mientras discutamos amigablemente, incluso incurriendo en algún tipo de equívoco, siempre bien intencionado, no tiene mayor importancia".

El edil ha evitado confirmar si ha habido una charla privada de reconciliación con Velázquez, aunque ha insistido en que el canal de comunicación "está siempre abierto". "Yo no tengo ninguna aspereza con nadie. Soy una persona libre. ¡Viva la libertad y viva la imaginación!", ha enfatizado. La crisis parece zanjada.

El alcalde: "No voy a hacer declaraciones"

También este martes, Carlos Velázquez ha rechazado contestar a las críticas vertidas por el concejal. «No voy a hacer declaraciones» sobre el asunto, ha dicho antes de inaugurar una nueva pista de pádel en la Escuela Central de Educación Física.

Carlos Velázquez, este martes en la Escuela de Gimnasia.

Velázquez ha asegurado que él es una persona a la que le gustan «las soluciones, conciliar». «Todos tenemos una responsabilidad», ha afirmado.

Asimismo, sí ha aludido a la parcela del antiguo hospital Virgen de la Salud, donde Florentino planteó la polémica torre, para destacar que lo que necesitan saber «es cuándo va a finalizar el proceso de reversión» y poder avanzar en la revitalización de Palomarejos.