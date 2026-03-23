Las Mondas de Talavera de la Reina estrenarán tres nuevas carrozas y participará la Embajada de China

Presentación carteles Las Mondas y La Mondilla de Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha presentado la programación con motivo de Las Mondas, fiesta de Interés Turístico Nacional, que este año viene cargada de novedades en el cortejo: tres nuevas carrozas, la recuperación del recorrido tradicional del desfile, la participación de una asociación china, entre otras.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado durante la presentación oficial que en esta edición participarán 2.000 escolares con el objetivo de seguir inculcando "el amor por nuestras tradiciones" entre los más jóvenes, que serán los encargados de mantener viva esta celebración en el futuro. En esta edición participarán 33 centros educativos, dos más que el año pasado, tras incorporarse los colegios Juan Ramón Jiménez y Adalid Meneses.

El recorrido de La Mondilla se mantendrá sin cambios y concluirá en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, donde tendrá lugar el tradicional intercambio de bastones entre el alcalde y los representantes de los centros escolares.

Presentación carteles Las Mondas y La Mondilla de Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El pregón de las Mondas 2026 correrá a cargo del catedrático José María Gómez, profesor durante décadas en el instituto Padre Juan de Mariana y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Además, el colegio Cervantes será el encargado del pregón infantil de La Mondilla.

Cambio de recorrido

Entre las novedades de este año destaca el cambio de recorrido del Gran Cortejo de Mondas, que recupera su itinerario tradicional tras atender las peticiones de las asociaciones vecinales.

También se incorporará una exposición de trajes típicos de la comarca en el Centro Cultural Rafael Morales con el objetivo de reforzar la difusión del patrimonio etnográfico local.

La concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, ha subrayado además la incorporación de nuevas carrozas al desfile principal. En concreto, estarán dedicadas al Munda Cereris, así como a oficios tradicionales como la panadería, que recuperará el reparto de los históricos "panes de la Virgen", y la cerería, reforzando el carácter simbólico del cortejo.

El Gran Cortejo partirá desde la Plaza del Pan y recorrerá distintas calles emblemáticas hasta llegar a la basílica del Prado, donde se celebrará el tradicional intercambio de bastones.

Semana repleta de tradición

Las Mondas comenzarán oficialmente el domingo 5 de abril con el Pregón del Leño Florido y continuarán con una programación que incluye exposiciones, premios culturales, muestras de folclore, encuentros comarcales, actividades infantiles y el tradicional reparto de migas y vino.

Entre los actos destacados figura la presentación del facsímil número 38 de Mondas, titulado El Casar del Ciego en las Mondas, así como la entrega de los Premios Ciudad de Talavera en el Teatro Palenque.

El viernes 10 de abril tendrá lugar La Mondilla, protagonizada por escolares que recrearán el cortejo tradicional y realizarán la ofrenda a la patrona, la Virgen del Prado.

Presentación carteles Las Mondas y La Mondilla de Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

Ese mismo día se celebrarán muestras de folclore local y comarcal, el pregón oficial desde el balcón del Ayuntamiento y un espectáculo piromusical como cierre de la jornada.

El sábado 11 de abril se desarrollará el Gran Cortejo de Mondas, eje central de la programación, que este año contará además con la participación de la Embajada de China, reforzando los lazos culturales recientemente establecidos con la ciudad.

El cartel oficial de las Mondas es obra de Paula Pupo Alvigini, mientras que el de La Mondilla ha sido diseñado por Miriam Fernández Osuna, con una estética centrada en los elementos tradicionales talaveranos.

Apoyo institucional para el Puente Viejo

Durante su comparecencia, el alcalde también ha reclamado mayor colaboración institucional para impulsar el proyecto de rehabilitación del Puente Viejo de Talavera, señalando que la oposición "en lugar de apoyar, echa la zancadilla".

Gregorio ha recordado que tanto el Gobierno de España como la Junta de Comunidades están en manos de la oposición municipal y ha insistido en que espera avances próximos en la actuación prevista sobre esta infraestructura histórica.

En este sentido, ha señalado que mantiene contacto con los ministerios de Transición Ecológica y Cultura y ha solicitado una reunión con el titular de este último departamento para conocer el estado del proyecto.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento solicita mensualmente información sobre la evolución de la actuación y ha reiterado la necesidad de que las obras comiencen "cuanto antes", dada la importancia patrimonial y funcional del puente para la ciudad.