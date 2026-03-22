La manifestación del no a la guerra reúne a unas 700 personas en Toledo: "Queremos que cesen ya estas hostilidades"

Centenares de personas han secundado la convocatoria de la Plataforma No a la Guerra de Toledo. Los manifestantes han urgido al cese de las hostilidades en los diferentes conflictos abiertos en el mundo, especialmente los que sacuden Oriente Próximo, y han advertido del sufrimiento de las personas que los padecen.

Según los datos facilitados por la Policía Nacional, unos 700 manifestantes han participado en una marcha que ha cubierto el trayecto comprendido entre la plaza de Zocodover y la plaza del Ayuntamiento de la capital de Castilla-La Mancha.

La secretaria de Organización, Mujeres y Políticas Lgtbi de CCOO de Toledo y miembro de la plataforma, Mayte García, ha recordado que el objetivo de la concentración era salir a la calle a proclamar un "alto y claro no a la guerra".

Al respecto, ha insistido en que ante la concatenación de guerras que se están produciendo "en este mundo tan disperso", la plataforma decidió reactivarse "para que Toledo diga que no queremos guerras: queremos paz y que no haya sufrimientos, injusticias, muertes de mujeres, de niños y de muchas miles de personas que mueren en todos los conflictos armados".

En la misma línea, la representante de Mujeres de Negro, Vicenta Agustín, ha incidido en que la reactivación de la plataforma, surgida durante la crisis que antecedió a la guerra de Irak de 2003, responde al deseo de que "Toledo se pronuncie y diga alto y claro no a la guerra".

"Queremos que se cumpla el derecho internacional y que cesen ya estas hostilidades que hay ahora mismo en el mundo que están creando tanto sufrimiento", ha reclamado Agustín.

En la misma línea, César Garín, representante de la Unión Popular de Estudiantes, ha señalado que los jóvenes creen que tiene ser "la vanguardia, la punta de lanza de la lucha". Esta asociación ha invitado a los participantes a "empujar para que sea un no a la OTAN y un no al imperialismo".

Organizaciones presentes

La plataforma convocante integra a asociaciones y entidades como CCOO, Unión Popular de Estudiantes, Mujeres de Negro, Marcha por Palestina, Plataforma 8M, PSOE, IU, Movimiento Sumar, Partido Comunista de España y Avalto; además de las asociaciones vecinales del Tajo, La Cava, Amigos Progresistas del Polígono, la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Unión Popular de Inquilinos y la asociación cooperativa Patrice Lumumba.

En la manifestación también ha participado el socialista Álvaro Toconar, parlamentario regional. Asimismo, se han sumado a la protesta el diputado nacional y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago; la diputada nacional de IU en el grupo Sumar, Engracia Rivera; y la secretaria general de la Unión de Juventudes Comunistas de España, Raquel Arranz.