Guerra abierta en el Ayuntamiento de Toledo: el edil de Urbanismo llama "frustrado" al alcalde Velázquez

El concejal de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Toledo, Florentino Delgado (Vox), ha publicado este domingo una carta abierta en la que ha afeado las palabras con que Carlos Velázquez calificó el pasado viernes uno de sus proyectos y ha cuestionado la gestión de un equipo de Gobierno municipal en el que tiene mayoría el PP. El autor de la misiva ha referido "casi tres años sin propuesta alguna". Además, ha señalado la ausencia de "iniciativa, ingenio, imaginación, creatividad, voluntad o esfuerzo", una serie de atributos que "echo en falta".

Delgado ha criticado la expresión de repudio con que el alcalde se refirió a una de sus propuestas para revitalizar el barrio de Palomarejos. El regidor rechazó la posible construcción de una torre de 20 alturas en esta zona, un plan esbozado por Delgado en diferentes foros y que el primer edil consideró una "pérdida de tiempo".

Para el representante de Vox, estas declaraciones "chirrían por su tono desdeñoso respecto a ideas y propuestas de compañeros de Gobierno". Además, Delgado ha lamentado que se produjeran "sin existir una mera y simple conversación de contraste o discrepancia interna".

La exposición de motivos que Delgado detalla en su comunicado abunda en la falta de diálogo sobre las iniciativas que él promueve. El concejal se queja de la "renuncia" de Velázquez a hablar sobre tales planes "antes de proceder a su desprecio".

"Tal vez, el señor alcalde se refiere a casi tres años sin propuesta alguna y a tantos años de los sucesivos gobiernos anteriores, dormidos en la absoluta rutina y pasividad y sin aportar ideas al respecto", ha subrayado.

Delgado ha mostrado su pesar por la suerte de unas ideas, las que proceden de su departamento, que resultan "descalificadas directamente y sin matices". En la misma línea, ha deslizado que esta censura pública no se produce en privado y ha presumido de que los cuatro concejales de Vox que integran el bipartito que rige Toledo "mantienen las formas y realizan sus tareas de Gobierno coordinadamente y con demostrada lealtad".

El responsable de Urbanismo se han comprometido a seguir presentando "ideas y propuestas, además de cumplir lo mejor que pueda y sepa", un cometido que relaciona con la gestión de su área y el Gobierno municipal.

En todo caso, "no me conformo con cumplir dichas responsabilidades desde el acomodo ni desde la pereza ni desde la rutina de quien se plantee ir cada día a la oficina, para justificar el sueldo. No me interesa", ha añadido.

Velázquez, "muy frustrado"

El responsable del Urbanismo toledano ha asegurado que "la intentona fallida, por estar insuficientemente preparada, de hacer de Toledo la Capital Europea de la Cultura en 2031" ha supuesto una "mayor pérdida de tiempo y de recursos". El comité de expertos rechazó la candidatura de la ciudad el pasado 13 de marzo.

"Entiendo que el alcalde esté muy frustrado por ese fracaso", ha comentado Delgado. "Además, está muy preocupado con sus asuntos, propios del alto cargo que desempeña y probablemente no siempre dispone de tiempo suficiente para analizar, estudiar, entender ni comprender todos los asuntos, las ideas y los proyectos de los concejales", ha añadido.

Según Delgado, la supuesta apretura en la agenda de Velázquez "puede condicionar, limitar o incluso impedir el diálogo que enriquezca y, en su caso, contribuya a la búsqueda del acierto y del verdadero alcance de dichas ideas y proyectos". El edil de Vox ha indicado que "seguramente no sea esa su intención, como tampoco despreciar ideas y proyectos que no le sean propios, sino que humanamente no pueda abarcar tanto".