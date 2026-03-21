Toledo premia al campeón Jesús Gordillo en una gala con 800 personas: “Desde nuestras pistas se puede llegar muy lejos”

El campeón de Europa de Fútbol Sala, y toledano, Jesús García del Pino Gordillo, recibe el Premio Diputación de Toledo junto a Conchi Cedillo y Carlos Velázquez.

La Diputación de Toledo celebró este viernes la XXXII Gala del Deporte en el Auditorio del Hotel Beatriz, reuniendo a más de 800 personas en una cita ya imprescindible para la provincia. Esta gran fiesta del deporte estuvo presidida por la presidenta de la institución, Concepción Cedillo, quien afirmó que “el deporte en la provincia de Toledo es hoy una realidad fuerte y viva gracias, sobre todo, a las personas que lo hacen posible cada día”.

La Gala fue abierta por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien dio la bienvenida a la ciudad a premiados, familiares y deportistas, destacando el orgullo de la capital por acoger una cita que reconoce el esfuerzo, el talento y los valores del deporte provincial, y subrayando el papel de la ciudad como punto de encuentro y celebración para toda la comunidad deportiva.

Tanto el alcalde como la presidenta tuvieron palabras de recuerdo y cariño hacia la diputada de Deportes de la Diputación de Toledo, Pilar Martín, que por motivos de salud no pudo estar presente en la Gala del Deporte 2026.

Foto de familia de la Gala del Deporte 2026.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Deportistas, clubes, federaciones y familias, junto a diputados provinciales, alcaldes, alcaldesas y otras autoridades, participaron en "una velada marcada por el reconocimiento, la emoción y un ambiente de celebración compartida", señala la institución en un comunicado.

El acto puso de manifiesto "el compromiso firme de la institución provincial con el deporte, en una noche en la que se reconoció no solo el éxito competitivo, sino también los valores que lo sustentan: el esfuerzo, la constancia, el compañerismo y la superación personal".

El deporte fue protagonista ayer en el Auditorio del Hotel Beatriz.

La presidenta de la Diputación tomaba la palabra al final de una gala llena de emociones subrayando la importancia del deporte como herramienta de transformación social. Cedillo afirmó que invertir en deporte es apostar por la salud, la educación en valores y la cohesión social, además de ofrecer oportunidades a los jóvenes y contribuir a construir una provincia “más activa, más fuerte y más unida”.

La presidenta quiso poner en valor el trabajo diario que se realiza desde la Diputación para que el deporte llegue a todos los municipios, desde las ciudades hasta las localidades más pequeñas, apoyando a clubes, impulsando el deporte base y mejorando instalaciones.

Conchi Cedillo durante su intervención.

También reconoció el papel esencial de entrenadores, monitores, árbitros, directivos y familias, “porque detrás de cada logro deportivo hay un equipo humano que hace posible que los sueños se conviertan en realidad”.

Asimismo, destacó que esta gala es mucho más que una entrega de premios, definiéndola como “un reconocimiento colectivo a una forma de entender la vida”, en la que el esfuerzo continuado y la capacidad de levantarse tras las dificultades marcan el camino hacia el éxito. “El talento importa, pero el trabajo importa todavía más”, recordó, en un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones.

40 reconocimientos a una provincia volcada con el deporte

La gala incluyó la entrega de 40 galardones, entre ellos los 34 Premios Provinciales al Deporte concedidos por las distintas federaciones. El principal reconocimiento, el Premio Diputación de Toledo, fue para Jesús García del Pino Gordillo (Jesús Gordillo), campeón de Europa de fútbol sala con la selección española y uno de los grandes referentes internacionales de este deporte.

En su intervención, en representación de todos los premiados, Gordillo expresó su agradecimiento a la Diputación de Toledo, reivindicando los valores del deporte y animando a las nuevas generaciones a fijarse en su ejemplo. “Desde Toledo también se puede llegar muy lejos. Desde nuestras pistas, pabellones, clubes o escuelas deportivas también nacen sueños grandes y campeones, pero por encima de todo también nacen personas con valores”.

Concejales del Ayuntamiento de Toledo, del PSOE y el PP.

Junto a él, se entregaron tres menciones especiales: a Maigualida Ojeda Pérez, por su extraordinario logro en ultra trail; a Mario Marín Caño, por su trayectoria en halterofilia máster; y a Alberto Carrión Álvarez, por su proyección en el arbitraje de fútbol sala.

El Premio a los Valores Humanos fue para Iker Garrido Rodríguez, en reconocimiento a su rápida actuación en Torrijos que permitió salvar una vida ante una parada cardiorrespiratoria, en un ejemplo de compromiso y humanidad.

Por su parte, el Premio de la Prensa Deportiva recayó en la triatleta María Varo Zubiri, por sus destacados éxitos internacionales en duatlón y triatlón.

Una noche de emoción, orgullo y futuro

La velada transcurrió en un ambiente de orgullo colectivo, con continuos aplausos y muestras de afecto a los premiados, reflejando la fuerte conexión entre el deporte y la sociedad toledana. La gala volvió a evidenciar el dinamismo del tejido deportivo provincial y la implicación de toda la comunidad en su crecimiento.

La Diputación de Toledo reafirma así su compromiso con el deporte como una de sus principales líneas de actuación, impulsando programas que llegan a miles de deportistas de todas las edades y fomentando hábitos de vida saludables.

La XXXII Gala del Deporte se consolida, un año más, como el gran escaparate del talento de Toledo y como una celebración del esfuerzo colectivo que hace posible que el deporte siga siendo uno de los grandes orgullos de la provincia.