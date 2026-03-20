La basura desborda los contenedores en Talavera de la Reina tras cuatro días sin recogida: "Esto no es puntual"

Imagen de unos contenedores de basura en Talavera de la Reina. PSOE Talavera

La crisis del servicio de recogida de residuos en Talavera de la Reina ha intensificado la confrontación política en el Ayuntamiento, con Izquierda Unida y el PSOE denunciando un deterioro "grave y sostenido" del servicio y exigiendo responsabilidades al equipo de Gobierno municipal. Esta problemática viene dada por lasla avería de los camiones de carga lateral, según ha precisado el concejal titular del servicio.

Sin embargo, el concejal de Servicios Generales, Benedicto García, ha defendido su gestión ante EL ESPAÑOL Castilla‑La Mancha, apuntando que el Ayuntamiento está actuando "con diligencia" para paliar los problemas.

García ha explicado que, ante las fallas mecánicas, se están realizando recogidas manuales de los residuos acumulados fuera de los contenedores mientras se trabaja en la reparación de los camiones averiados. Según el edil, se espera que en las próximas horas los vehículos estén operativos y se pueda restablecer la normalidad en el servicio.

Además, el concejal ha puesto en valor las inversiones acometidas en 2026 para mejorar el sistema de recogida, destacando que se han adquirido seis nuevos camiones para la flota municipal y que el Ayuntamiento ha invertido 800.000 euros en la renovación de contenedores en distintos puntos de la ciudad. Según García, estas actuaciones evidencian “el compromiso del Gobierno municipal con un servicio esencial para la ciudadanía”.

No obstante, desde Izquierda Unida (IU) Talavera han pedido la dimisión del concejal de Servicios Generales, Benedicto García, a quien acusan de "incompetencia" y "negligencia" en la gestión de un servicio esencial.

La formación sostiene que la ciudad presenta un "flagrante estado de abandono" en materia de limpieza, con acumulaciones de basura en la vía pública y contenedores desbordados durante días.

Imagen de unos contenedores de basura en Talavera de la Reina. PSOE Talavera

La coordinadora local de IU, Verónica Mora, ha asegurado que esta situación "no es puntual", sino el resultado de una política continuada de deterioro del servicio público. "Talavera no puede seguir convertida en un vertedero mientras su ciudadanía paga más que nunca", ha denunciado.

Falta de previsión

Entre las medidas que reclama IU figuran la revisión del contrato con la empresa concesionaria, la renovación urgente del parque móvil —que consideran en "obsolescencia extrema"— y la puesta en marcha de un plan de choque que permita restablecer la limpieza en la ciudad.

En paralelo, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el servicio ha vuelto a colapsar en los últimos días, con contenedores desbordados durante al menos cuatro jornadas consecutivas.

La viceportavoz socialista, Flora Bellón, ha subrayado que se trata de un problema "recurrente" que se repite en el tiempo sin soluciones eficaces. Los socialistas responsabilizan directamente al alcalde, José Julián Gregorio, al que acusan de falta de previsión, inversión y gestión.

Imagen de unos contenedores de basura en Talavera de la Reina. IU Talavera

Además, critican que los ciudadanos estén pagando una tasa de basura que prácticamente duplica la de años anteriores, sin que ello se traduzca en una mejora del servicio.

La actual situación no es un episodio aislado. Ya en noviembre de 2025 como publicó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, sindicatos como UGT, CCOO y STAS denunciaron una "grave situación de abandono" del servicio municipal, alertando de la falta de personal, el mal estado de los vehículos y la ausencia de mantenimiento adecuado.

En aquel momento, el propio concejal responsable atribuyó las incidencias a averías puntuales en varios camiones, una explicación que desde la oposición y los sindicatos siempre han considerado insuficiente.

Malestar vecinal

Desde el PSOE insisten en que cuando un problema "se repite constantemente deja de ser puntual para convertirse en estructural", y advierten de posibles riesgos para la salud pública si no se actúa con rapidez.

A la situación del servicio se añade la preocupación de los trabajadores, que han denunciado falta de medios, escasez de personal y la utilización de vehículos en mal estado.

Imagen de unos contenedores de basura en Talavera de la Reina. PSOE Talavera

Según los socialistas, algunos empleados están siendo obligados a utilizar camiones externos o a asumir funciones que no les corresponden, lo que ha motivado consultas a los servicios de prevención de riesgos laborales.

Tanto IU como el PSOE coinciden en que la situación actual es "insostenible" y requiere una intervención inmediata. Ambas formaciones han anunciado que llevarán el asunto a los órganos de control del Ayuntamiento y no descartan emprender acciones políticas e incluso legales para exigir responsabilidades.