La Diputación de Toledo aprueba una modificación presupuestaria e incorpora 64 millones de euros

El pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado una modificación presupuestaria mediante suplementos de crédito y créditos extraordinarios para la incorporación de más de 64 millones de euros al presupuesto provincial, con el objetivo de impulsar proyectos y servicios en toda la provincia.

El presupuesto total de la institución supera los 337 millones de euros, frente a los casi 199 millones aprobados inicialmente, una cifra que "refleja la capacidad económica de la Diputación y su apuesta por seguir incrementando la inversión en los municipios".

La portavoz de la Diputación, Soledad de Frutos, ha expresado que esta decisión responde a "una forma de gestionar basada en la responsabilidad, el control del gasto y la generación de ahorro, que permite reinvertir esos recursos en la provincia y transformar el ahorro en inversión para los municipios y para las personas".

"Uno de los aspectos más relevantes es su marcado carácter municipalista, pues ha indicado que en torno al 80 % de los más de 64 millones de euros se destinan "directamente a los ayuntamientos", ha expresado.

Entre las principales actuaciones, la institución provincial ha destacado el Plan Extraordinario de Inversiones, dotado con 20 millones de euros, lo que supone un incremento de 5 millones respecto al año anterior. Y permitirá a los ayuntamientos mejorar infraestructuras y desarrollar proyectos que impulsen el progreso local.

Del mismo modo, se refuerza el 'Plan Toledo Emplea +', con casi 3 millones de euros adicionales, para alcanzar los 12 millones de euros en esta anualidad, dentro de un programa bianual que movilizará un total de 21 millones de euros destinados a fomentar el empleo y generar oportunidades laborales en la provincia.

Asimismo, contempla inversiones en distintas áreas estratégicas, como infraestructuras, con 9 millones de euros; bienestar social, con casi 2,4 millones de euros; deporte, con más de 1,7 millones; cultura, con cerca de 1,5 millones; y promoción turística, con más de medio millón.

"Esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de la Diputación con los ayuntamientos, con la inversión en la provincia y con la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Una gestión eficaz de los recursos públicos permite seguir llevando más oportunidades y más servicios a todos los municipios de Toledo", ha expresado.

Más asuntos

El pleno también ha conocido las liquidaciones de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2025 de la Diputación de Toledo, del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y de los consorcios provinciales, que reflejan los resultados económicos de dichas entidades.

Se ha aprobado la modificación de un contrato de conservación de carreteras de la red provincial, que permitirá acometer nuevas actuaciones en varias vías y mejorar las infraestructuras viarias, con una inversión adicional cercana a 1,5 millones de euros.