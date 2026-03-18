Las tres actuaciones que Escalona ha previsto en su castillo tras el derrumbe de una de sus torres: "Pediremos ayuda"

El Ayuntamiento de Escalona (Toledo) ha anunciado tres intervenciones en el castillo de la localidad antes de que se retomen las visitas guiadas, después de que el pasado sábado se derrumbara una torre albarrana debido a las filtraciones de la lluvia de las últimas semanas.

Así lo ha confirmado el alcalde, Álvaro Gutiérrez, que ha afirmado que los técnicos de la Dirección General de Patrimonio y técnicos municipales han analizado el estado no solo de la torre en cuestión sino de todo el castillo para decidir "qué habría que hacer de forma más o menos inmediata".

Ha detallado que se llevarán a cabo tres actuaciones, una de ellas en la torre albarrana afectada por el derrumbe, donde la base islámica del siglo XI no ha caído y sigue en pie.

"Lo primero que hay que hacer es quitar los restos procedentes del derrumbe y una vez limpia la zona, se debe consolidar esa torre islámica, porque también han aparecido unas fisuras sobre las que hay que actuar para evitar su deterioro y que también colapse la base islámica", ha afirmado.

En segundo lugar, ha señalado que también se han detectado filtraciones de agua en la torre de entrada al castillo, por lo que también se va a intervenir sobre esa torre "sellando y cosiendo la fisura".

Por último, en la Torre de las Cigüeñas o Torre Cilíndrica también se ha observado una oquedad en una pared de ladrillo. "Aunque su estado es estable y absolutamente seguro, sí tiene deterioro, por lo que se intervendrá en este punto para evitar que se siga agravando la oquedad", ha afirmado.

No obstante, Gutiérrez se ha mostrado cauto y no ha ofrecido una fecha concreta en la que puedan estar realizadas estas tres obras, aunque ha afirmado que el objetivo es "hacerlo lo antes posible".

"Escalona ya está trabajando en los proyectos, que deberán recibir el visto bueno de Patrimonio. Costará algunos cientos de miles de euros, por lo que pediremos colaboración económica a la Diputación de Toledo, a la Junta de Comunidades y al Gobierno central", ha sentenciado.

Diputación de Toledo

Por su parte, el diputado de Contratación y Patrimonio de la Diputación de Toledo, José Eugenio del Castillo, ha ofrecido la ayuda de la institución provincial al Ayuntamiento de Escalona.

"Cuando se cae una torre de un castillo, se está cayendo parte de nuestra historia. Es una pena. Con la ayuda que Escalona va a recibir, también de la Diputación de Toledo, se podrá cuidar el castillo para que no vuelvan a ocurrir estas desgracias", ha indicado.