Nace la Unión Popular de Inquilinos en Toledo, jóvenes "indignados" por la escalada de los alquileres y la gentrificación

Según un reciente informe de CCOO, más del 20 % del parque de vivienda en la provincia está vacío.

Nace en Toledo la Unión Popular de Inquilinos, un grupo de jóvenes "indignados" por la subida de los precios del alquiler, las condiciones abusivas y la gentrificación turística, según ha informado el propio colectivo en un comunicado de prensa.

La entidad, vinculada a la Unión Popular de Estudiantes de Toledo, recuerda que "la vivienda es la preocupación principal para la ciudadanía", según el barómetro del CIS de enero de 2026, y denuncia que, hasta ahora, no ha existido en la ciudad "un colectivo común al que recurrir y desde el que exigir el cumplimiento de los derechos de los inquilinos".

El objetivo fundamental de esta nueva organización "es ser el referente local para los arrendatarios de la ciudad y ser un lugar donde poner en común los problemas transversales de la comunidad de vecinos de Toledo".

Por todo ello, hacen un llamamiento "a la ciudadanía para que luche por sus derechos y nos acompañe en la defensa de sus intereses".

Para presentar formalmente la organización, el colectivo ha convocado a los vecinos de Toledo en diferentes barrios durante los Días de Acción Global por la Vivienda.

Dónde se presentarán

Las citas, todas a las 18:00 horas, comenzarán el lunes 23 de marzo en Santa María de Benquerencia (calle Río Bullaque, 24), para continuar el martes 24 a la misma hora en el centro cívico de Palomarejos. El miércoles 25 la actividad se trasladará a la avenida Santa Bárbara, 31 bis, concluyendo el jueves 26 en el Casco Histórico, concretamente en la calle del Barco, 2.

Esta movilización nace en un contexto crítico para la ciudad, justo en el momento en que se conoce que los altos precios del alquiler de una vivienda media se llevan "más del 50% del salario" en Toledo capital.

Según un informe elaborado por el sindicato CCOO, más del 20% del parque de vivienda en la provincia está vacío, lo que supone que una de cada cinco viviendas —88.866 de un total de 439.385— carece de uso.

Desde lo público, la respuesta de la Empresa Municipal de la Vivienda en Toledo se centra en la próxima entrega de las llaves de cinco inmuebles en el Corral de Don Diego, en pleno Casco Histórico, bajo un régimen de alquiler rotatorio para siete años.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene en proyecto la construcción de dos nuevas promociones en el barrio de Santa Bárbara, una de 13 viviendas en la avenida de Santa Bárbara, con un crédito de 2,7 millones, y otra de 40, en la calle Navidad, aún con plazos sin definir.