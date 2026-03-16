Gregorio defiende que las inundaciones de Entretorres se produjeron por las lluvias y no por un atasco en el colector

José Julián Gregorio en el pleno extraordinario celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha defendido que los informes técnicos apuntan a que las inundaciones que se produjeron el pasado mes de febrero en el barrio de Entretorres se debieron a la gran cantidad de agua que cayó en la ciudad y no a un atasco en los colectores subterráneos que encauzan el agua de varios arroyos que desembocan en el río Tajo.

El regidor se ha expresado en estos términos durante la celebración de un pleno extraordinario solicitado por el PSOE para arrojar luz sobre este capítulo que afectó a decenas de inmuebles de la zona y obligó a la evacuación de una familia en cuya casa había entrado el agua.

De hecho, en el salón de plenos se encontraban una veintena de vecinos afectados que han avanzado su intención de realizar una petición por escrito para demandar la información y documentación necesarias sobre estas incidencias.

Durante su intervención, Gregorio ha puntualizado que los colectores funcionaron de "manera eficiente teniendo en cuenta los condicionantes" que produjo el tren de borrascas dejando lluvias persistentes durante muchos días tanto en la ciudad como en los municipios de la comarca. Esta situación llevó a una "subida de los arroyos canalizados y del nivel freático", ha descrito.

No obstante, ha destacado que desde el Ayuntamiento de Talavera continúan trabajando para poner sobre la mesa "soluciones a corto, medio y largo plazo" para que inundaciones de este tipo no vuelvan a producirse y ha avanzado que trabajan en un convenio con el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha para evaluar el estado en el que han quedado las casas afectadas.

Por último, Gregorio no ha dejado pasar la oportunidad de criticar al Gobierno regional por el "abandono" que a su juicio sometió a Talavera durante los días de emergencia.

De su lado, el teniente de alcalde, concejal de Medio Ambiente y portavoz municipal de Vox, David Moreno, ha insistido en la tesis expresadas por Gregorio. "En tres semanas llovió lo que suele llover en Talavera en un año", ha recordado el edil, quien ha añadido que este capítulo de altas precipitaciones elevó el "nivel freático a la altura de la calle".

Además, ha recordado que los presupuestos municipales recogen una partida de 150.000 euros el plan integral de gestión del sistema de saneamiento y 50.000 euros más para la construcción de una reja de desbaste.

De todos modos, ha puntualizado que más allá de las actuaciones que se puedan realizar para preparar a la ciudad ante precipitaciones extraordinarias y adversas, "Talavera siempre ha sufrido inundaciones" y capítulos de este tipo "se pueden repetir".

El PSOE pide la dimisión del alcalde

Desde la oposición, el portavoz socialista, José Gutiérrez, ha acusado al alcalde de "no decir la verdad" y ha pedido su dimisión por "irresponsabilidad política y no informar a los vecinos".

En su turno de palabra, ha puntualizado que en la historia reciente ha habido épocas en las que "ha llovido mucho más y las casas no se inundaron", como en marzo de 2025, cuando el Tajo alcanzó un caudal máximo de 1.200 metros cúbicos por segundo.

Por último, el concejal ha insistido en demandar los informes realizados el pasado mes de septiembre, cuando el equipo de Gobierno solicitó una subvención al Estado por valor de 800.000 euros para mejorar los colectores y que finalmente fue aprobada en enero. En estos documentos, los socialistas quieren comprobar si se conocía que estas canalizaciones no se encontraban en condiciones y "no se actuó".