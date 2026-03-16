El alcalde de Toledo quema su última bala en Europa: se reúne este martes en Bruselas con el comisario de fondos europeos

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y varios concejales del equipo de Gobierno se reunirán este martes en Bruselas con Raffaele Fitto, comisario de Fondos Europeos, para abordar la exclusión de la capital regional de la última convocatoria de fondos EDIL.

Quemarán así su última bala para intentar recuperar parte de los millones de fondos europeos o, al menos, defender su postura al considerar la decisión procedente del Ministerio de Hacienda "injusta".

La delegación toledana ya está viajando a la ciudad belga para mantener un encuentro para dilucidar los motivos por los que Toledo fue excluida de la resolución y reparto de dinero de Europa, la única capital de provincia que no recibirá ni un solo euro.

El alcalde denunció y se mostró muy molesto con esta decisión, que trunca algunos proyectos de relevancia para la ciudad. Velázquez ha considerado desde el principio la decisión "arbitraria" e incluso ha apuntado a una posible "mano negra", en concreto de Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo, en su momento delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y actualmente ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez.

En Castilla-La Mancha se han repartido 142 millones de Europa en esta última tanda y Toledo presentó un proyecto de unos 20 millones para levantar un pabellón multiusos en San Antón, recuperar integralmente el ferial de La Peraleda o mejorar y poner en valor el Circo Romano con un centro de interpretación.

Toledo sufrió el varapalo de Europa y viaja precisamente cuando solo han pasado unos días del último revés por perder el billete a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. El viernes fue una de las cuatro ciudades desechadas para tal fin, pese al empeño puesto por la capital regional.