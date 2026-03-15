La Diputación de Toledo retomará el 21 de marzo la visita al castillo de Consuegra, aplazada por las borrascas

La Diputación de Toledo retomará el próximo sábado 21 de marzo la visita al castillo de Consuegra enmarcada en el programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias'. Una cita prevista inicialmente para enero que tuvo que aplazarse por las borrascas, que afectaron al entorno del conjunto monumental.

En concreto, las adversas condiciones meteorológicas provocaron daños en algunos de los molinos de viento situados junto al castillo, elementos que forman parte del recorrido de esta experiencia.

Por ello, la institución provincial decidió aplazar la visita "para garantizar la seguridad de los visitantes y la calidad de la propuesta cultural".

Dos pases

La jornada contará con dos pases de 60 personas cada uno, adaptados al aforo permitido para las visitas y actividades en esta fortaleza. La propuesta estará dirigida especialmente a los más pequeños y a sus familias, con un programa que combina teatro, música, magia y narración para acercar la historia y las leyendas del castillo de forma participativa y didáctica.

El primer pase comenzará a las 11 horas con el espectáculo teatral 'Aventuras y desventuras de don Quijote de La Mancha' y, a continuación, en el salón del castillo, se ofrecerá el espectáculo musical, de magia y cuentacuentos 'La Noche en la que el viento avisó a Consuegra'.

La actividad concluirá alrededor de las 14 horas con un cóctel para dar a conocer la riqueza gastronómica de la comarca.

El segundo pase será a las 16 horas con una visita teatralizada sobre 'Las aventuras de la bruja Morgana en el castillo de La Muela'. El pase será idéntico al del turno de mañana y finalizará aproximadamente a las 19 horas de la tarde.