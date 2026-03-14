La Caprichosa de Toledo y una administración de Yuncos reparten el segundo premio de la Lotería Nacional: 120.000 € al número
El 29.203 ha sido agraciado con 120.000 euros al número.
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La suerte ha visitado este sábado la provincia de Toledo. Concretamente, ha sido el sorteo de la Lotería Nacional el que ha llevado parte de su segundo premio a la administración La Caprichosa de la capital regional y a la administración número 1 del municipio de Yuncos.
El número agraciado ha sido el 29.203, dotado con un premio de 120.000 euros al número -12.000 euros al décimo- tal y como recoge la web de Loterías y Apuestas del Estado.
La Caprichosa, que en 2024 dio un tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad y el primero del sorteo del Niño, está situada en la calle Comercio, una de las principales arterias del Casco Histórico de la capital castellanomanchega.
Por su parte, la administración número 1 de Yuncos se encuentra en el número 60 de la calle Real.
No obstante, este segundo premio ha estado muy repartido y también se ha vendido en el Campello (Alicante), Pola de Laviana (Asturias), Alquerías del Niño Perdido (Castellón), Córdoba, Manacor (Islas Baleares), Madrid, Burgo de Osma (Soria), Alfarrasí (Valencia) y Gandía (Valencia).
En cuanto al primer premio del sorteo, dotado con 600.000 euros al número y 60.000 al décimo, ha recaído en el 52.847, consignado íntegramente en la administración de lotería número 16 de Alicante.