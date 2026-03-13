La Diputación de Toledo incorporará 64 millones más a su presupuesto para "reforzar la inversión en los municipios"

La Diputación de Toledo aportará más de 64 millones de euros al presupuesto provincial para "reforzar la inversión en los municipios". El 80 % irá dirigido a los ayuntamientos y el 20 % restante al Plan Extraordinario de Inversiones.

Así lo ha detallado la portavoz y diputada provincial de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, que ha afirmado que se trata de "uno de los asuntos más relevantes de esta legislatura" y se elevará al próximo pleno.

Asimismo, ha explicado que es un expediente de modificación presupuestaria mediante suplementos de crédito y créditos extraordinarios que permitirá incorporar la cantidad citada para "continuar con el impulso de proyectos en toda la provincia".

Tras la modificación, el presupuesto total gestionado por la Diputación para este año superará los 337 millones de euros, sumando también otras incorporaciones de crédito.

"Para gestionar de forma correcta una administración pública hay que administrar con responsabilidad, generar ahorro y reinvertir esos recursos en mejorar los servicios y apoyar a los municipios", ha afirmado.

De Frutos también ha aprovechado para detallar que la modificación de crédito también beneficiará el Plan Toledo Emplea+, al que se destinarán casi tres millones de euros adicionales. Y nueve millones irán a infraestructuras, 2,4 millones al área de bienestar social, 1,7 millones al ámbito del deporte y 1,5 millones a cultura.

Por último, más de medio millón irá dirigido a la promoción turística, con el objetivo de "continuar con iniciativas como 'Sabor Toledo' o los nuevos autobuses turísticos".

"Repartir sin discriminación"

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en la Diputación, Tita García Élez, ha exigido al Gobierno provincial que "reparta los recursos de manera equitativa y sin discriminaciones por el color político de los ayuntamientos".

La socialista ha exigido que expliquen con claridad a qué se van a destinar los 64 millones de euros. "Tras meses en los que los ayuntamientos han recibido como excusa que no había dinero disponible, los datos muestran que la institución provincial tiene una importante capacidad económica que debe traducir en apoyo real a los municipios y entidades sociales", ha afirmado.

Por último, ha advertido que el PSOE estará "vigilante" para que estos recursos "se distribuyan de forma equitativa y contribuyan a corregir los desequilibrios territoriales que todavía existen en la provincia".