Toledo, en la Champions de la Cultura: examen clavado en 28 minutos, cláusula de silencio y García Montero con Granada

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, posa satisfecho a las puertas del Ministerio de Cultura con la imagen de marca del proyecto para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Día importante para Toledo. A las 6:30 de la mañana, con las calles de la ciudad aún vacías, ha salido hacia Madrid la delegación que se juega algo así como una 'final' cultural y de proyección de futuro para pasar el primer examen y lograr ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

En uno de los coches, el alcalde Carlos Velázquez repasaba las notas de un proyecto diseñado para situar a la capital en la 'Champions' de la cultura europea. El destino era el Ministerio de Cultura y el reto, ser la última de las ocho candidatas en comparecer, por estricto orden alfabético, ante un jurado internacional para pasar el primer examen con el proyecto ‘Shaping Culture, Shaping Europe’.

El Ayuntamiento ha defendido su propuesta con un vídeo "inspirador y emocionante" de poco más de un minuto y un dossier de unas 30 páginas que continúa sin desvelarse, pero contiene un ambicioso plan financiero, logístico y de programación que incluirá, a buen seguro, la creación de una fundación pública para gestionar el evento y su legado, tal y como se ha hecho en otros eventos de gran interés como el Año Greco 2014 o Carolus en 2000.

El alcalde atiende a los periodistas tras la exposición delante de un jurado internacional.

Para blindar el factor sorpresa, el Consistorio impuso una cláusula de confidencialidad a todos los integrantes del equipo, a los embajadores y a todos aquellos que han participado en la iniciativa, evitando cualquier filtración antes de este primer examen definitivo de esta mañana. "Hay que remar todos a una y hacerlo bien", comentan fuentes municipales a este periódico.

La delegación toledana, integrada por figuras como el diseñador y arquitecto Tomás Alía, la instrumentista, cantante y compositora Ana Alcaide, el coordinador Emilio Martínez o Jesús Carrobles, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, ha iniciado su exposición a las 9:30 horas. Tenían 30 minutos para convencer al jurado y lo han clavado en 28.

Foto de familia de respaldo a la candidatura a las puertas del Ministerio.

También han agotado la hora prevista para el turno de preguntas, donde los expertos han demostrado conocer a fondo el dossier, indican a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha integrantes de la delegación, quienes califican la exposición como "brillante y completa", con "la inclusión, la pionera ordenanza de turismo, la artesanía y el aval de poso y gestión cultural" como puntos fuertes.

La jornada no ha estado exenta de comentarios de pasillo sobre la competencia. Ha causado cierto malestar la participación de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, en la defensa de la candidatura de Granada, liderada por su hermano; una situación que ha generado polémica en redes sociales por un posible conflicto de intereses.

Tampoco han pasado desapercibidos detalles de otras rivales, como el reciente cierre de la escuela de música en Burgos, lo que contrasta con la unidad institucional que Toledo ha querido exhibir para destacar sobre sus competidoras: Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas, Oviedo, Mallorca y Potries (Valencia).

El renombrado pintor y escultor Rafael Canogar ha respaldado al equipo junto a la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, y concejales de PP y Vox. Por su parte, PSOE e IU declinaron la invitación de asistir a Madrid, aunque los socialistas realizaron una llamada de cortesía para desear suerte.

A las puertas del Ministerio, Velázquez ha recalcado su "convicción profunda" tras la reunión. "Hay determinación y voluntad de ser protagonistas del futuro cultural europeo; Toledo tiene respuestas a los retos del siglo XXI", ha afirmado. Mañana viernes, a las 13:00 horas, se conocerá el veredicto que decidirá si la ciudad sigue en la carrera por este título que transformaría su futuro a través de la cultura.