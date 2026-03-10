La "violencia" persiste en el colegio Gregorio Marañón de Toledo: "Así no podemos seguir", denuncian las familias

La situación en el colegio Gregorio Marañón de Toledo continúa "al límite". Los padres y madres alertan de que "todo sigue igual" tras la huelga de familias en enero, que vació las aulas como protesta ante "las conductas violentas" de un alumno de tercero de Primaria. Aseguran que el refuerzo educativo puesto por la Junta "no se está notando" en el día a día.

"El viernes dio una patada a otro alumno, a la profesora también, no dejó de molestar...", relata una madre portavoz de las familias a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. La jornada de este lunes volvió a ser "difícil" para los compañeros y los docentes.

Según el testimonio de las familias, en otro episodio reciente el menor cogió las ceras de colores "para pintar mesas y sillas ajenas, gritando por las escaleras y a la profesora". "Los niños están bajando el rendimiento escolar porque no les deja dar clase; siempre está gritando, silbando o aplaudiendo", explican.

La tensión ha traspasado el interior del centro educativo. Hace dos semanas, señalan, se produjo "la detención del padre del menor en la puerta del colegio" y, al día siguiente, "la madre amenazó" a las familias a la salida. "La situación está igual que la teníamos antes. El refuerzo en el aula no se está notando", lamentan.

A pesar de la gravedad de los hechos, critican que el centro parece "victimizar al menor". El alumno lleva unos días haciendo uso del servicio de comedor, donde no se han detectado incidentes

Reunión con la Junta

Los progenitores han solicitado reuniones urgentes con la Consejería y los responsables del centro. La Delegación de Educación les ha dado cita para el próximo 26 de marzo, una fecha que los padres ven demasiado lejana.

"Voy a intentar que el delegado nos reciba antes, porque así no podemos seguir", sentencia la portavoz. Por su parte, la Dirección del colegio aún no ha atendido la solicitud de los afectados y "no hay comunicación con ellos", lamenta la madre.