Toledo apuesta por el cicloturismo en la Campana de Oropesa: 42 bicicletas eléctricas con 4 estaciones de carga

La Diputación de Toledo promueve el proyecto 'Cicloturismo 360°' en la comarca de la Campana de Oropesa, una iniciativa financiada con 225.000 euros, sin incluir el IVA, de fondos europeos.

La partida principal se destina a la adquisición de una flota de 42 bicicletas eléctricas de última generación. Las empresas interesadas en el suministro de los equipos, la ejecución de las obras y la implementación del sistema de gestión disponen hasta el 11 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, para presentar sus ofertas ante la institución provincial.

El pliego técnico del contrato especifica que estas 42 bicis se dividen en diferentes modelos según su uso. El lote principal incluye 24 bicicletas de trekking con motor central de 250W y una autonomía de 150 kilómetros.

Para garantizar que el servicio sea accesible para todos, el contrato suma 14 triciclos eléctricos para personas con movilidad reducida y 4 bicicletas infantiles adaptadas a menores de entre 1,35 y 1,50 metros de altura.

Además de los vehículos, el proyecto contempla la creación de cuatro estaciones de servicio inteligentes que funcionarán como puntos de custodia y recarga. Estos módulos serán estructuras cerradas, climatizadas y bajo videovigilancia, diseñadas con revestimientos de madera para asegurar su integración estética en el entorno rural.

La principal innovación técnica radica en el sistema de carga por inducción resonante. Esta tecnología permite que las bicicletas se recarguen de forma automática al ser ancladas en sus soportes, eliminando la necesidad de cables. Cada una de estas áreas contará también con un tótem de reparación equipado con herramientas básicas y manguera de limpieza.

Todo el sistema se gestionará mediante una aplicación móvil gratuita. A través de esta plataforma, los usuarios podrán tramitar los alquileres y consultar rutas turísticas mediante códigos QR informativos.

Según el calendario de la licitación, el nuevo servicio de cicloturismo deberá estar operativo antes de que finalice el segundo trimestre de 2026, cumpliendo así con los plazos de los fondos europeos.