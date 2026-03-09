Fedeto propone bajar los impuestos del carburante hasta 22 céntimos para frenar los precios por la crisis de Irán

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) han reactivado su estrategia de presión fiscal ante el Gobierno de España. Ambas organizaciones exigen una reducción inmediata de los impuestos que gravan los combustibles para contener la subida de precios derivada del actual conflicto internacional en Irán.

El plan, que ya fue diseñado y presentado durante la crisis energética de la guerra de Ucrania, busca aliviar el bolsillo de los consumidores mediante una rebaja directa en los precios. La propuesta estrella consiste en reducir el IVA de los combustibles de automoción del 21% al 10%. Con los niveles de precios actuales, esta medida supondría un abaratamiento de unos 15 céntimos por litro en todas las estaciones de servicio españolas.

La patronal, bajo la presidencia de Javier de Antonio Arribas, reclama además una reducción temporal del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). En concreto, solicitan un recorte del 50 % en el tipo aplicado al gasóleo, una medida que permitiría abaratar en torno a 22 céntimos el litro de diésel. Para la gasolina, la reducción propuesta es del 40 %, logrando un efecto similar en el precio final de venta al público.

Desde Fedeto insisten en que estas medidas fiscales son "mucho más eficaces, ágiles y sencillas" de aplicar que el sistema de bonificaciones directas utilizado en 2022. Aquel modelo obligó a las gasolineras, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, recuerdan, a adelantar el importe de los descuentos, generando "graves tensiones de liquidez y problemas informáticos".

El documento entregado al Ejecutivo también contempla "un apoyo específico para los sectores más intensivos" en el consumo de carburantes, como el transporte o la industria. Se propone una bonificación de 20 céntimos por litro y que su gestión sea tramitada directamente por la Administración y no a través de las estaciones de servicio.

Los empresarios advierten que la actual situación internacional exige "anticipar estas respuestas para proteger tanto a los consumidores como al tejido productivo" ante una posible "crisis energética prolongada" en los mercados.