La Junta tramita 400 denuncias contra Bolt en Toledo y advierte de multas de hasta 1,2 M€: "Deberían reflexionar"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha tramitado las 400 denuncias de la Policía Local contra la empresa Bolt por realizar trayectos urbanos en Toledo. Las VTC carecen de autorización para efectuar servicios entre distintos puntos de la ciudad, razón por la que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha instado a la compañía a meditar sobre el reiterado incumplimiento de la normativa.

Hernando ha advertido que las cuantías de las multas oscilan entre los 400.000 y 1,2 millones de euros. Asimismo, ha explicado que los expedientes se encuentran en fase de tramitación y el montante total de las sanciones podría superar el millón de euros. El responsable socialista ha planteado que la firma debería replantearse "la estrategia que está siguiendo al infringir la ley de forma sistemática".

El conflicto comenzó en Toledo durante el verano, con el desembarco de los vehículos de la empresa y sus primeros trayectos, una situación similar a la ocurrida en otras capitales donde han empezado a operar. La aparición de los 'coches verdes' por las calles desató las quejas de los taxistas, quienes denuncian una situación de "competencia desleal".

En julio, la firma anunciaba con entusiasmo su llegada a la ciudad, pero ya en septiembre el sector del taxi respondía con la implantación de una app propia, coincidiendo con los primeros expedientes sancionadores de la Policía Local.

La tensión aumentó en octubre, cuando se llegaron a inmovilizar hasta 30 vehículos que permanecieron custodiados en el depósito municipal durante meses.

Aunque la Junta y el Ayuntamiento se han alineado en defensa del taxi, Bolt ha mantenido su actividad alegando una "demanda disparada". La compañía sostiene que existe mercado para ambos sectores, citando ejemplos como Madrid, donde aseguran que la convivencia es posible sin que nadie salga perjudicado.

Por el contrario, el taxi ha declarado a este periódico que se encuentra en un punto "crítico", con una facturación que se ha desplomado un 35% en seis meses debido a esta actividad.

Actualmente, el consejero de Fomento solicita una reflexión a la empresa, que ya cuenta con casi un centenar de turismos operando en Toledo y ha desembarcado recientemente en Guadalajara, la segunda capital regional donde circulan sus característicos vehículos.