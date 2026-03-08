Dos modelos políticos enfrentados en el 8M en Toledo: de los premios institucionales a la marcha de la calle

Una manifestante en la marcha del 8M de 2025 junto a una balconada de Toledo en la que cuelgan unas banderas de España y de la Cruz de Borgoña. Javier Longobardo

El feminismo celebra este 8M el Día Internacional de la Mujer dividido en Toledo, reflejo de la crisis del movimiento iniciada a nivel nacional con la tramitación de la Ley Trans la pasada legislatura. Sin embargo, en la capital regional esta fractura se duplica ante dos modelos políticos enfrentados en el ámbito local.

Por un lado, el Ayuntamiento gobernado por el PP y Vox lleva dos años sin convocar la marcha institucional tradicional del Consejo Local de la Mujer, organismo que aglutina a asociaciones y entidades, rompiendo así con la movilización unitaria de las instituciones.

Frente a este modelo, la Plataforma Feminista 8M de Toledo mantiene su convocatoria reivindicativa, celebrada este domingo a las 12:00 horas entre el paseo de la Vega y la plaza de Zocodover.

Los partidos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida, apoyan esta protesta y denuncian una "involución" en derechos en la capital regional desde la llegada a la Alcaldía del popular Carlos Velázquez gracias al apoyo de Vox.

Entrega de premios

Mientras el activismo permanece en la calle, el Ayuntamiento ha optado por un programa de actividades que sustituye a la tradicional marcha, centrando su propuesta en una entrega de premios en el Hospital Nacional de Parapléjicos y priorizando el carácter de celebración institucional frente a la protesta.

Esta gestión municipal ha estado marcada por la influencia de Vox y su postura de negacionismo, lo que ha derivado en decisiones como la desaparición de la concejalía específica de Igualdad, ahora integrada en el área de Asuntos Sociales, o la renuncia a colgar el lazo morado del balcón municipal este año.

Aunque el PP ha culpado a sus socios de gobierno de esta última medida, ha mantenido la decisión para preservar el Ejecutivo local sin fisuras. Por su parte, los ediles de la formación de Santiago Abascal argumentan que de las instituciones no deben colgar más símbolos que los oficiales, una postura que ha terminado por boicotear el consenso previo en fechas clave como el 25N.

Esta fractura ya se manifestó la pasada legislatura, alimentada por la discrepancia nacional sobre cuestiones como la Ley Trans, que dividió al PSOE de los partidos a su izquierda liderados por Podemos.

En aquel momento, bajo el mandato de Milagros Tolón, esto se tradujo en la convocatoria de dos protestas diferenciadas con manifiestos distintos.

Más división

Sin embargo, desde 2023, la división ha dado un paso más y se escenifica cada primer martes de mes en las concentraciones contra la violencia de género, donde conviven dos pancartas y dos grupos enfrentados.

Toledo se convierte así en el reflejo de dos modelos políticos contrapuestos en materia de igualdad, donde la unidad del 2018 ha dado paso a una fragmentación profunda impulsada por el nuevo escenario político municipal.