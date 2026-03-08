El Ayuntamiento de Talavera de la Reina cierra con un superávit de 8,1 millones de euros el ejercicio de 2025

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina "ha cerrado con un superávit de más de 8,1 millones de euros el ejercicio presupuestario de 2025".

Así lo ha manifestado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el concejal de Hacienda, Jesús García-Barroso, que ha dado a conocer el informe emitido por la Intervención Municipal.

García-Barroso ha destacado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por parte del Ayuntamiento, IPETA y el OAL de Cultura durante el ejercicio anterior "con una capacidad financiera positiva de 5.118.000 euros".

El concejal de Hacienda, Jesús García-Barroso. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Dicho informe refleja "una solvencia que valora a futuro la capacidad de hacer frente a las obligaciones por valor de 13.534.628,86 euros y llevar a buen puerto los proyectos con financiación europea EDILES", ha subrayado el edil.

Unos datos que según García-Barroso posibilitarán el mantenimiento de los servicios públicos "sin tener que recurrir a subir impuestos".

Por último, ha reseñado que el análisis emitido por la Intervención Municipal se llevará a Pleno para su toma de conocimiento y aprobación.