Un fuerte olor a gas preocupa a los vecinos del norte de Toledo y varios pueblos como Magán, Olías del Rey o Bargas

Un intenso olor a gas detectado en varios municipios del entorno de Toledo capital ha generado preocupación entre vecinos y ha provocado numerosas llamadas al servicio de emergencias 112 Castilla-La Mancha durante la tarde de este viernes.

Los avisos han comenzado a registrarse poco después de las 17:00 horas desde distintos pueblos como Magán, Bargas y Olías del Rey, especialmente en la zona de El Beato. Aunque también se han recibido avisos desde la ciudad de Toledo, en el entorno del parque comercial Abadía.

Ante la sucesión de llamadas, el 112 ha activado un dispositivo en el que han participado bomberos tanto del Consorcio provincial (CPEIS) como del Ayuntamiento de Toledo, Guardia Civil y Policía Local.

Mediciones correctas

Las mediciones realizadas por los equipos de emergencia han descartado, por el momento, la presencia peligrosa de gas. Todas las comprobaciones de posibles fugas han resultado negativas.

A pesar de ello, los intervinientes sí han percibido olor en algunas zonas, lo que ha motivado que se mantengan las inspecciones para tratar de localizar el origen.

Técnicos de la compañía suministradora de gas, Naturgy, también revisaron instalaciones y conducciones en Toledo, Magán y Olías del Rey.

Hasta el momento no se ha localizado el foco del olor ni se han registrado incidentes o personas afectadas.

Pese a todo, desde el 112 se recomienda avisar al servicio de emergencias en caso de detectar olor a gas para que los equipos puedan comprobar la situación.