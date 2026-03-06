Las 13 viviendas de la EMV en Santa Bárbara (Toledo) se levantarán con un crédito de 2,7 M€ y "precios asequibles"

La EMV ha celebrado este viernes su Consejo de Administración para hacer balance de 2025. En la foto, de izquierda a derecha: el gerente de la EMV, José Manuel López Cogolludo; el concejal de Vivienda, José Manuel Velasco; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el concejal de Hacienda, Juanjo Alcalde, en la comparecencia ante los medios en la sede de la empresa pública.

La futura promoción de 13 viviendas en la avenida de Santa Bárbara se levantará gracias a un crédito de 2.660.000 euros, que servirá para la construcción de los inmuebles promovidos por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo, conocida como EMV.

Así lo ha comunicado el alcalde de Toledo y presidente de la empresa pública, Carlos Velázquez, tras la celebración del Consejo de Administración donde se han aprobado las cuentas de 2025.

El regidor ha indicado que la EMV sacará a licitación en 15 días la redacción del proyecto de construcción de las viviendas, que serán de uno o dos dormitorios, según ha detallado el Gobierno local esta semana.

Ese contrato también contemplará el 50% de la dirección de obra, toda vez que el 50% restante quedará en manos de la empresa pública, ha especificado el regidor del PP. "Queremos un control desde el Ayuntamiento", ha afirmado.

Velázquez ha eludido hablar de precios de las viviendas, atendiendo a que el proyecto se encuentra en una fase inicial. Realizando un cálculo simple, con una división de los 2,66 millones de préstamo para levantar la promoción entre las 13 viviendas resultantes, saldría un precio medio de unos 200.000 euros por piso.

El alcalde ha pedido "confianza" a los toledanos respecto al futuro precio de las promociones de la EMSV. Ha señalado que tendrán "precios asequibles" y ha puesto como ejemplo los cinco pisos del Corral de Don Diego, cuyo sorteo se realizó el pasado mes con la entrega de llaves prevista "en abril", al encontrarse a falta de las últimas comprobaciones de los adjudicatarios.

Velázquez ha destacado que la EMV es "solvente" y que cierra 2025 "con beneficios" de 122.000 euros, una situación "muy diferente a la que nos encontramos en 2023" al acceder al Gobierno del Ayuntamiento de Toledo.

El alcalde ha recalcado que esta solvencia es la que "permite a la empresa recuperar su capacidad de acudir al crédito bancario para actuar como promotor, cumpliendo así el objetivo para el que fue creada: el de facilitar el acceso a una vivienda asequible en la ciudad".

Otras actuaciones en marcha

Velázquez ha repasado otras intervenciones de la EMV, como la promoción de 40 viviendas en la calle Navidad del barrio de Santa Bárbara, con 40 plazas de aparcamiento, que se encuentra ahora mismo en fase de tramitación urbanística.

También ha recordado el proyecto incluido dentro de 'Toledo Emerge' para la gestión de 28 habitaciones con baño en pisos compartidos, en régimen de cohousing, en el edificio de Alamillos del Tránsito.

Este inmueble es propiedad de la Diputación de Toledo, institución que financiará el proyecto junto al Consorcio de Toledo sin aportación económica del Ayuntamiento.

Finalmente, ha celebrado que la EMV también vaya a iniciar el estudio para aflorar nuevas viviendas en la antigua sede de Radio Nacional de España en el paseo de San Cristóbal, también en el Casco Histórico de la ciudad, aunque sin concretar número, plazo ni presupuesto por el momento.