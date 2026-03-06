Los pasteles de moda con forma de fruta llegan a Toledo de la mano de una argelina: "No está pensado para turistas"

Fadela junto a su hija en la nueva pastelería que ha abierto en Toledo.

La fiebre de los pasteles con formas de fruta ha llegado a Toledo. Esta nueva tendencia de la repostería, que nació en Paris de la mano de Cédric Grolet, está dando la vuelta al mundo gracias a su estética hiperrealista.

Estos dulces del momento que han inundado las redes sociales ya se pueden degustar en 'La Favorita', una "mini pastelería" que ha abierto hace tan solo cuatro días en el número nueve de la calle Comercio, la vía más transitada de la capital de Castilla-La Mancha.

Fadela recibe con una sonrisa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha detrás del mostrador. Esta mujer argelina no es nueva en la ciudad. "Vine a Toledo hace 23 años, estuvo trabajando mucho tiempo en un bar y finalmente he decidido abrir mi propio negocio", explica.

Algunos de los pasteles con forma de fruta que vende Fadela.

Estos bocados dulces simulan el aspecto exterior de una fruta o un fruto seco y por dentro suelen estar rellenos de mermeladas y cremas donde ese mismo fruto es el protagonista. Fadela era consciente del "boom" de estas piezas y se decidió dar el paso.

Junto a su hija, elaboran todos y cada una de estas joyas visuales que esconden sabores intensos de pistacho, mango, frambuesa, pera, manzana, cacahuete, entre otros. "He aprendido a hacerlos a base de prueba y error y tirando mucho", desvela.

Además, cuenta con opciones para personas intolerantes a la lactosa y algunos de ellos se elaboran "sin azúcar para la gente que no pueda", añade. En cuanto al precio, Fadela ha querido mantenerlo accesible para todos los bolsillos y cada pieza cuesta ocho euros."No está pensado para turistas sino para todo el mundo. En Francia están alrededor de 30 euros", subraya.

Algunos de estos dulces que simulan frutas que vende Fadela en Toledo.

Más allá de estos atractivos bocados, 'La Favorita' ofrece productos auténticos de Argelia como dátiles premium, masas de sésamo y toda una selección de pastelería árabe tradicional, sin olvidar el mazapán típico de Toledo.

La acogida ha desbordado todas sus previsiones: "Llevamos cuatro días y no para de venir gente, es una locura", comenta. Si pasas por Toledo y quieres probar de primera mano los trampantojos gastronómicos del momento, ya sabes dónde tienes que parar.