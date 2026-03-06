La Biblioteca de Castilla-La Mancha albergará un homenaje al fallecido Jesús Fuentes Lázaro el próximo 10 de marzo

La Biblioteca de Castilla-La Mancha albergará el próximo 10 de marzo, a las 18.30 horas, un acto en homenaje a Jesús Fuentes Lázaro, fallecido el pasado 7 de febrero a los 79 años. Un acto para decir el último adiós al que fuera presidente de la Junta de Comunidades en su etapa preautonómica (desde diciembre de 1982 hasta mayo de 1983).

El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca será un reconocimiento sencillo y sincero a la figura de Jesús Fuentes, para destacar la huella personal que dejó en la Biblioteca y su decisiva colaboración con la propia institución en la organización de actividades que impulsaron la vida cultural de la ciudad.

La iniciativa está organizada por la Biblioteca de Castilla-La Mancha y la Asociación de Amigos de la Biblioteca, con la colaboración de la Agrupación Municipal de Toledo del PSOE.

El homenaje contará con la participación de María Dolores Cristóbal Moriano, directora de la Biblioteca de Castilla-La Mancha; Martín Molina López, presidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Toledo y los periodistas Javier Ruiz, Inmaculada Sánchez Morate y Enrique Sánchez Lubián. La coordinación y moderación estarán a cargo de Antonio Illán, de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

Sobre Jesús Fuentes

Jesús Fuentes nació en 1946 en Toledo y se licenció en Magisterio, Historia y Geografía. Durante su trayectoria política acabó convirtiéndose en figura esencial en la historia política y social y la construcción de Castilla-La Mancha, siendo presidente de la Junta en la etapa preautonómica.

Político de raza e histórico militante del PSOE de Toledo, fue un profesor entregado, un hombre querido y un colaborador fundamental de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. En concreto, publicaba cada martes en este periódico su columna semanal 'Capilla Sixtina'.

Fue concejal del Ayuntamiento de Toledo entre 1987 y 1991, ejerciendo como portavoz del Grupo Municipal Socialista. Durante ese mismo periodo, desempeñó también la portavocía de los socialistas en la Diputación Provincial de Toledo. Además, lideró el partido a nivel territorial como secretario general del PSOE de la provincia de Toledo desde 1981 hasta 1987.

También fue diputado nacional durante las tres primeras legislaturas de la actual democracia española, así como senador por la provincia de Toledo en la cuarta legislatura.