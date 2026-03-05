Vecinos afectados por las inundaciones en Talavera de la Reina se unen: "Queremos saber si hay algún responsable"

Imagen de archivo de las inundaciones en el barrio del Torreón de Talavera de la Reina.

Unos 80 vecinos de Talavera de la Reina afectados por las inundaciones provocadas por el tren de borrascas del mes de febrero se han unido para demandar información, exigir responsabilidades y buscar soluciones para que capítulos de este tipo no vuelvan a producirse.

Estos vecinos han explicado a la agencia Efe, que su objetivo "más inmediato" es demandar información a los organismos correspondientes, para obtener "información y documentación para saber qué ha pasado y si existe algún responsable" que haya "cometido alguna negligencia respecto a conservación o limpieza" con el objetivo de asegurar que no se vuelva a repetir una situación similar.

Estos talaveranos han explicado que los afectados piensan que la incidencia se debe a “un atasco en el alcantarillado” debido a “que no se ha limpiado correctamente” los cauces de los arroyos y los colectores que encauzan de manera subterránea varios arroyos que desembocan en el río Tajo, entre ellos el de La Portiña, bajo sus viviendas.

En este sentido, recuerdan que en treinta años que llevan construidas estas viviendas en la zona de Entretorres, nunca había ocurrido una situación así "con más de 80 viviendas afectadas, algunas con más de metro y medio de agua".

A día de hoy, prácticamente tres semanas después de que remitiera el tren de borrascas, estos vecinos han precisado que siguen viendo maquinaria en la zona y no saben qué trabajos están realizando. Al mismo tiempo, algunos de ellos han confirmado que aún siguen achicando agua en sus casas con bombas.

Un panorama en el que según reconocen crece "el miedo y la incertidumbre" de que vuelva a ocurrir algo similar ante las precipitaciones que se esperan para los próximos días.

Petición de ayuda del alcalde

Las inundaciones de Entretorres afectaron principalmente a bajos y garajes e incluso obligaron a una familia de cinco miembros a dejar su vivienda, situada en una planta baja, porque el agua estaba comenzando a entrar en el inmueble.

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio ha pedido de manera pública que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha movilice un fondo de contingencia de 36 millones de euros para paliar los daños en su ciudad.

Esta petición del alcalde talaverano fue interpelada por el grupo municipal socialista que censuraba estas críticas hacia la Junta por no haber ayudado en la emergencia y aseguraba que el Ayuntamiento también tiene capacidad para "ayudar de forma inmediata" a los afectados.