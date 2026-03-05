Helicópteros, rescates en altura y ejercicios en el Tajo: así serán las maniobras que llevará a cabo la UME en Talavera

La Unidad Militar de Emergencias (UME) va a desplazarse a Talavera de la Reina (Toledo) y otros puntos de la provincia entre el 9 y el 13 de marzo para llevar a cabo un ejercicio denominado 'Beta Multirriesgo 2026' que tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de la unidad ante emergencias de origen natural.

La UME ha precisado en una nota de prensa que estas prácticas forman parte de su Plan Anual de Preparación y serán desarrolladas por el Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I). Durante esos cinco días de ejercicios, pondrán en práctica procedimientos de mando y control móvil, transmisión de información y coordinación entre las distintas instituciones que participarían en una emergencia.

Entre los escenarios previstos se encuentran simulaciones de inundaciones, rescate urbano en estructuras colapsadas, búsqueda y rescate acuático y vertical, así como operaciones en grandes áreas.

En Talavera de la Reina se va a activar un Puesto de Mando Avanzado (PCAV) y se desarrollarán actividades de búsqueda y rescate, maniobras hidráulicas y coordinación logística.

El ejercicio contará con la participación de distintas unidades de la UME y agregaciones externas, entre ellas aeronaves pertenecientes al Batallón de Helicópteros de Emergencias, que aportará capacidades de reconocimiento aéreo, helitransporte y evacuación sanitaria; el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, con equipo canino; así como elementos logísticos y de transmisiones.

El apoyo sanitario estará garantizado mediante un plan específico de asistencia y evacuación coordinado con centros hospitalarios de referencia en la zona.

Reacción de José Julián Gregorio

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha precisado que en el operativo participarán figurantes y la colaboración, entre otros, de la Escuela de Teatro Joaquín Benito de Lucas y gran parte de las concejalías del Ayuntamiento.

“Que la UME haya elegido a Talavera de la Reina y quiera actuar aquí también nos sirve para poner el foco en nuestros puntos críticos", ha precisado el primer edil, quien ha añadido que, las conclusiones derivadas de este operativo se incorporarán al Plan de Emergencia Municipal.

Del mismo modo, ha explicado que los ejercicios tendrán lugar en los aledaños del río "para no colapsar la ciudad" aunque alguna calle podrá verse cortada al tráfico de lo que se informará debidamente a la población.