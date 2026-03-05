La escultura de Bahamontes lucirá en Toledo día y noche gracias a su nueva iluminación: así ha quedado

El Ayuntamiento de Toledo ha instalado un sistema de iluminación en la escultura del ciclista toledano Federico Martín Bahamontes ubicada a la altura del Miradero. Un trabajo firmado por Javier Molina Gil en homenaje al primer español que ganó el Tour de Francia en 1959, fallecido el 8 de agosto de 2023.

Tallada en bronce, la escultura mide 1,90 metros y representa a 'El Águila de Toledo' en un momento de máximo esfuerzo durante una de sus históricas escaladas ciclistas.

Desde su inauguración oficial en mayo de 2018, ha sido objeto de numerosos actos vandálicos. Tras ser retirada en verano de 2019, volvió al Miradero en septiembre del mismo año con motivo del paso de La Vuelta a España por el lugar.

Escultura de Bahamontes en Toledo.

Sin embargo, la ola de vandalismo no cesó, llegando incluso a desanclarla del suelo con una radial en diciembre de 2023, hasta que el Consistorio toledano instaló en julio de 2024 una peana para evitar más fechorías.

Con la nueva iluminación, la escultura podrá lucir y ser venerada tanto por el día como por la noche.