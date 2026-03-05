Alerta en Toledo por aire contaminado de polvo sahariano: piden reducir la exposición de niños y ancianos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emitido un aviso por aire contaminado en la provincia de Toledo y pide a colectivos vulnerables, ancianos y niños que reduzcan las exposiciones prolongadas al aire libre.

Concretamente, el aviso detalla que las estaciones de medición han detectado que se ha superado el umbral de información a la población de Material Particulado (PM10).

Según los datos registrados a las 6:00 horas por las estaciones de la red de control, la presencia de estas partículas en el aire asciende a 73 µg/m³ en la capital y 72 µg/m³ en el municipio de Los Yébenes.

En este sentido, cabe recordar que según la normativa, el umbral de información se supera cuando se mantienen registros por encima de 50 µg/m³ durante 24 horas.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan que las personas con problemas respiratorios, ancianos y niños no pasen largos periodos de tiempo al aire libre y, en general, se limite la realización de esfuerzos físicos prolongados en el exterior.

Partículas PM10

Las PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro), según la información compartida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o estacionarias, y un 77,9 por ciento de la cantidad total emitida de PM10 procede del polvo resuspendido existente en la atmósfera.