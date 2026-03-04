Señorío Plaza, el nuevo parque comercial de Toledo prepara una inauguración por todo lo alto: todos los detalles

La espera ha terminado, el nuevo gran centro comercial Señorío Plaza abrirá sus puertas el próximo jueves 12 de marzo y para celebrarlo ha diseñado cuatro días de música, actividades, sorteos y mucho ambiente.

Un solemne corte de banda a las 11:00 horas arrancará el día de la inauguración y que se cerrará con música en directo a partir de las 21:00 horas de la noche en la exclusiva zona de foodtrucks.

El parque comercial de casi 90.000 metros cuadrados que se está construyendo junto a la A-42 en el barrio del Señorío de Illescas (Toledo) contará con más de 30 marcas de moda, deporte, ocio y restauración, además de hipermercados y cerca de 1.300 plazas de parking, tanto en superficie como subterráneas.

La fiesta de la inauguración continuará el viernes con dos pasacalles programados para las 18:00 y las 20:00 horas. Después la música en vivo regresará a la zona de restauración.

El sábado 14 de marzo será el día más intenso con pintacaras y actividades para los más pequeños desde el mediodía, un tardeo con DJ en los foodtrucks y un karaoke que se extenderá hasta la 01:00 de la madrugada.

Un espectáculo de 'Guiñol' cerrará estas jornadas de celebración a las 13:00 horas. Señorío Plaza es un proyecto de 70 millones de euros impulsado por la inversora Waika, la promotora Ordesa Building, la empresa de arquitectura Martínez de Aspe Arquitectos y la comercializadora Wit Retail que promete convertirse en la firme competencia de Luz del Tajo por ser el epicentro de comercio, ocio y restauración de la provincia de Toledo.

A continuación detallamos el listado de tiendas y comercios adheridos a este nuevo parque de diseño limpio y elegante.

Alimentación, hipermercado y gasolinera

Alcampo (hipermercado).

Gasolinera Alcampo.

Moda y complementos

Kiabi (moda para toda la familia).

Sprinter (deporte y moda deportiva).

Newyorker (moda urbana).

Hogar, decoración y descanso

JYSK (mobiliario y decoración).

Homa (artículos para el hogar).

Factory Sofás (sofás y descanso).

Max Colchón (colchonería y descanso).

Dormity (colchones y descanso).

Ideal Home (equipamiento del hogar).

Pinturas Bermellón (pintura y bricolaje).

Juguetes y mascotas

Toy Planet (juguetería).

Magic Waho (ocio y juguetes/infantil).

Kiwoko (tienda de mascotas).

Automoción y servicios

Feu Vert (servicios de automóvil).

Óptica y salud visual

Soloptical (óptica).

Restauración y cafeterías

Vips.

Ginos.

McDonald’s.

Burger King.

Popeyes.

Big Pizza.

Maki Toki (comida asiática).

Kebabish (kebab/comida rápida).

100 Montaditos.

Churrería Emma Fernández.

Anubis (restauración y coctelería).

Ocio y entretenimiento

Cines Odeón (multicines).

BowlingCo (bolera y ocio).

Señorío Plaza contribuirá al desarrollo económico y social de la zona, generando más de 600 nuevos empleos directos y atrayendo a turistas y visitantes de otras comunidades autónomas. Tras el anuncio de la fecha de apertura, la expectativa es máxima en la provincia de Toledo que suma con este parque una oferta de ocio de gran impacto.