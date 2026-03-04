Mora pone en marcha la cuenta atrás de la Fiesta del Olivo 2026 eligiendo a sus reinas y damas

Elección de las damas y reinas de la Fiesta del Olivo.

Mora (Toledo) ha puesto en marcha la cuenta atrás para su Fiesta del Olivo 2026, fiesta declarada de Interés Turístico Regional que este año se desarrollará entre el 25 y el 27 de abril, con la elección de sus damas y reinas.

En un acto celebrado en el teatro municipal, se ha llevado a cabo la elección de las integrantes de la Corte Mayor y la Corte Infantil entre un total de 37 aspirantes.

En esta ocasión, la Corte Mayor estará integrada por la reina Marina Revenga Martín de Vidales, que tendrá como damas de honor a Eva Rey de Viñas Mora, Fátima Díaz-Marcote Ángel, Karla Gómez Martín, Lídia Sánchez-Cifuentes Parra, Marta García Diezma, Melany Muñoz Cádiz, Sofía Sánchez-Cogolludo Villarrubia y Virginia Moñino Sánchez.

Respecto a la Corte Infantil, la reina es Sofía Velázquez de Gracia, que contará como damas con Alma Martos Peces, Blanca Sánchez Gómez, Clara García Martín, Inés Bravo Martín, Leah Rodríguez Gallo, Triana Chaparro de la Cruz, Valeria Villarrubia Martín, Vega López Martín.

Las elegidas serán proclamadas Reinas y Damas de la LXVIII Fiesta del Olivo el sábado 25 de abril en un acto donde también se pronunciará el pregón.

Durante la celebración de este acto, el alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha subrayado lo emotivo de un día en el que "niñas y jóvenes del pueblo aspiran a cumplir su mayor ilusión, representar a Mora". En este sentido, reconocía entender este sentimiento porque "para mí, representar a Mora es el mayor honor al que he aspirado en mi vida".

Cartel y certámenes

Durante el desarrollo de la gala, también se ha llevado a cabo la entrega del premio a la ganadora del boceto elegido para elaborar el cartel que ha recaído en la autora local Andrea Bautista-Abad con el diseño 'El corazón de Mora entre olivos y su Ayuntamiento'.

El jurado compuesto por Rocío Gómez Cabeza, María Lourdes Gómez de la Cruz, Ana María Blanco Cabeza, Begoña Cabeza Castro y Luis Ángel López Diezma, eligió esta propuesta entre decenas llegadas desde diferentes puntos de España.

De igual modo, el Ayuntamiento de Mora ha aprovechado para convocar el LVIII Certamen Nacional de Pintura “Manuel de Gracia”, dotado con 6.000 € en categoría nacional y 700€ en la local y el LVIII Certamen Nacional de Poesía 'Rafael Fernández Pombo'.

Por último, la gala también ha servido para presentar otros eventos y concursos relacionados con esta celebración, como el Concurso Regional de Poda de Olivo y el Concurso de Habilidad con Tractor, que se celebrarán el domingo 15 de marzo, así como el Concurso Regional de Aceite de Oliva Virgen Extra.