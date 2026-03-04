La Junta rescindirá el contrato con Monbus "si no hay solución inmediata" a las deficiencias de la línea Toledo - Talavera

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que rescindirá el contrato con la empresa Mombus si no mejora el servicio que presta en la línea de autobús entre Toledo y Talavera de la Reina.

Así lo ha expresado la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, durante la rueda de prensa para informar sobre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, expresando que este mismo martes la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno regional, Lucía Balmaseda, se ha reunido con representantes de la empresa.

En la reunión, la Consejería de Fomento ha exigido a la empresa el cambio de flota y la mejora de los cuadrantes y ha advertido que, si no se producen "soluciones inmediatas, el contrato puede derivar en la rescisión".

"Queremos ser muy claros en este aspecto. Queremos que el servicio se preste, pero no de cualquier manera. El servicio de transportes debe cumplir estándares de calidad y puntualidad. Es un derecho de los ciudadanos y por eso ha reclamado que la empresa que gestiona este servicio tiene que estar a la altura de todo ello", ha afirmado.

Por último, ha advertido que "no se piensen que por el ansia de prestar el servicio se va a dejar pasar por alto que lo presten de cualquier manera".

Problemas con la empresa

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Junta sancionó a la empresa adjudicataria el pasado mes de diciembre con 14.500 euros por las deficiencias del servicio de autobuses entre Toledo y Talavera.

Entre las deficiencias que se han registrado están los retrasos, la limpieza, el uso de vehículos no adscritos al contrato, con capacidad insuficiente y pasajeros de pie, así como la falta de sustitución rápida de autobuses por averías, deficiencias de seguridad o ausencia de calefacción.