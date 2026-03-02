Magán (Toledo) frustra la okupación de una vivienda: la rápida actuación hizo que los okupas se acabaran marchando

La rápida intervención del Ayuntamiento de Magán (Toledo) y de la Guardia Civil evitó que una vivienda habitada ocasionalmente fuera okupada de forma ilegal en el municipio, en un intento que ya se encontraba en plena ejecución y que generó un enorme sobresalto en su propietario.

Los hechos se produjeron la semana pasada, cuando varias personas procedentes de asentamientos en Lominchar intentaron instalarse en una casa situada junto al antiguo Consultorio Médico, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

El inmueble no estaba abandonado ni en desuso, sino que es utilizado de manera puntual por su dueño, que reside fuera de la localidad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Magán, el propietario alertó de la situación y el Ayuntamiento actuó de inmediato, solicitando la presencia de la Guardia Civil.

Un dispositivo de tres agentes del Puesto de Bargas se desplazó hasta el lugar y sorprendió a los ocupantes cuando ya trasladaban enseres al interior de la vivienda.

Las personas implicadas manifestaron ante los efectivos municipales y de la Guardia Civil que procedían de viviendas ocupadas en Lominchar y que su intención era quedarse en este inmueble de Magán.

Sin embargo, tras las conversaciones mantenidas y las labores de mediación, abandonaron finalmente la casa.

Antes de marcharse, causaron daños en puertas y cerraduras y lograron acceder al interior introduciendo objetos de su propiedad, aunque la intervención conjunta impidió que la ocupación llegara a consolidarse.

En el operativo también se intervino un perro potencialmente peligroso, que fue devuelto posteriormente a sus dueños.

Lucha contra los okupas

Magán, con poco más de 4.000 habitantes, se sitúa a unos 20 kilómetros al norte de Toledo y está ubicado estratégicamente junto a la A‑42, autovía que une Madrid y Toledo, en plena comarca de la Sagra.

El alcalde, José Luis Martínez (PP), es uno de los más combativos contra los okupas. El pasado 10 de enero, este periódico informó de que la Audiencia Provincial de Toledo había respaldado las actuaciones llevadas a cabo por el regidor frente a la ocupación de un bloque de 50 viviendas en el centro del municipio.

Martínez dictó órdenes de corte de luz y agua en el inmueble y solicitó la colaboración de un operativo especializado de la Guardia Civil para garantizar la seguridad durante la actuación de las compañías suministradoras.

En el auto, fechado el 17 de diciembre de 2025, el tribunal concluyó que el alcalde "hizo todo lo que estuvo en sus manos para resolver un problema colectivo de múltiples okupas", sin apreciar "arbitrariedad, injusticia ni capricho alguno en su actuación administrativa", y acordó el archivo definitivo de la causa penal abierta contra él.

Tras conocerse aquella resolución judicial, José Luis Martínez aseguró que el problema de la okupación ilegal en Magán era entonces "prácticamente cero" y destacó el cambio experimentado por la localidad en los últimos años.