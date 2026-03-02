El Ayuntamiento de Talavera de la Reina pone en marcha la maquinaria para expropiar el Alfar 'La Purísima'

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado el inicio del expediente para expropiar el alfar ‘La Purísima’ con el objetivo de que este inmueble pase a ser propiedad municipal y se convierta en un centro de interpretación de la cerámica.

Lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno, Jesús García-Barroso, quien ha señalado que el edificio, ubicado en la plaza de los Descalzos, está dentro del ámbito de protección de entorno de Bien de Interés Cultural (BIC) de la iglesia de Santiago.

'La Purísima', el único alfar de cerámica tradicional que queda en la ciudad, es un edificio de dos plantas en cuyo interior tiene un horno de barrería, tipo árabe, de planta circular con cúpula y cámara de cocción.

El edificio ha experimentado muchas reformas y reorganización de espacios entre los siglos XIX y XX.

Por otra parte, el portavoz ha dicho que la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la programación y el presupuesto de la fiesta de las Mondas 2026, que asciende a 130.000 euros.