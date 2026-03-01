Mucha emoción en la inauguración de las XXV Jornadas Taurinas de Villaseca de la Sagra

Villaseca de la Sagra ha abierto este sábado sus XXV Jornadas Taurinas con un acto de profundo carácter institucional y emotivo que volvió a poner de manifiesto el peso específico del municipio dentro del panorama taurino nacional.

Bajo el lema “Un sueño, una realidad”, la jornada inaugural estuvo dedicada al homenaje a Agustín Montes, figura clave en la creación y consolidación de un sueño que se ha convertido en referencia indiscutible en todas las ferias, como es la ganadería de Montealto, como informa el Consistorio en nota de prensa.

Un reconocimiento cargado de cariño, memoria y agradecimiento a quien un día tuvo un sueño y hoy día es una realidad y que tantas veces ha lidiado en Villaseca, sumando importantes triunfos y galardones.

Tras el homenaje tuvo lugar la Gala de entrega de premios del XI Alfarero de Plata 2025 y del XXV Alfarero de Oro 2025, en una noche dedicada a ensalzar el esfuerzo, la excelencia y el triunfo en el ruedo y en el campo bravo. Los grandes protagonistas fueron David Gutiérrez, triunfador del XI Alfarero de Plata, y Tomás Bastos, vencedor del XXV Alfarero de Oro, quienes recogieron el reconocimiento a una temporada inolvidable en Villaseca, consolidando así el papel del certamen como plataforma de impulso para las jóvenes promesas del toreo.

Los premios XI Alfarero de Plata 2025 los completaron Cristian Expósito como Mejor Banderillero, Escritor -de la Ganadería Víctor Huertas- como Mejor Novillo y la Olivilla como mejor ganadería.

Respecto a los galardones XXV Alfarero de Oro 2025, el premio a Mejor Banderillero ha recaído en Héctor García, a Mejor Peón de Brega en Daniel Duarte, a Mejor Puyazo -Premio Agustín Pérez 'Mejorcito'- en José María González, a Mejor Novillo en Enarbolado -Conde de Mayalde-, a Mejor Faena en Tomás Bastos y a Mejor Ganadería en Conde de Mayalde.

Las jornadas continúan

La velada estuvo marcada por la emoción, el recuerdo y el orgullo colectivo de un municipio que ha hecho de la tauromaquia una seña de identidad cultural y estuvo amenizada por Carlos Pérez Pascual, artista riojano que ha desarrollado un estilo propio dentro del flamenco íntimo, donde la emoción, la elegancia y la cercanía han marcado su actuación.

Las Jornadas continuarán con una propuesta de marcado carácter artístico y cultural bajo el título 'La tauromaquia de Goya y el duende del pasodoble', donde el toreo se fundirá con la música, la danza y la creación escénica. La Banda Municipal de Música de Villaseca de la Sagra, dirigida por Alberto Toledo, será protagonista de un espectáculo de alto nivel que unirá tradición y sensibilidad artística en una velada única