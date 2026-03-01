Eduardo de la Rosa, autor de 'Bravo Toledano', reivindica la importancia de la diversidad de los encastes

El Centro de formación CIFE de Seseña ha acogido la jornada taurina de la presentación y charla-coloquio del libro 'Bravo Toledano' con la participación como ponente junto al autor, Eduardo de la Rosa, los ganaderos Carlos Serrano y Javier Santander.

El evento ha contado con la asistencia del concejal de Festejos, Iván Navarro y de su compañero de Desarrollo Económico y Empleo, Enrique Quesada, junto al organizador de la jornada taurina, David González además de decenas de aficionados de la comarca de La Sagra provenientes desde localidades como Seseña, Borox o Esquivias.

A lo largo del coloquio, tanto el autor del libro 'Bravo Toledano' como los ganaderos Carlos Serrano y Javier Santander han hecho una férrea defensa de la diversidad de encastes poniendo especial acento en la necesidad de apoyar ganaderías con encastes no predominantes, que tienen mayores dificultades para encontrar hueco en festejos o ferias, pero que son esenciales para la riqueza genética.

En su exposición, Eduardo de la Rosa ha hablado del origen y evolución de las ganaderías de bravo en la comarca de la Sagra destacando desde el Duque de Veragua y sus fincas Higares, Valjuanete, Ain, Casa de los Conejos, La Alhóndiga.

En su disertación también han tenido protagonismo ganaderos como Antonio Sánchez Tardío, los hermanos Martín Alonso (Fermín y Manuel), Jerónimo Díaz Alonso de Lominchar, Domingo Ortega, la familia Ortega de Añover de Tajo, Castillo de Higares, Mariano de León, Vicente Guzmán, Palomo Linares, Carlos Serrano, Benito del Peral con la ganadería La Castellana, Vivencio Vallejo en Pantoja, Jesús Ortega en Mocejón o los herederos de Alfredo Ruano.

Bravo Toledano

'Bravo Toledano', en su 3ª edición, es una obra que recoge en más de cuatrocientas páginas un recorrido histórico de manera minuciosa y detallada de la historia ganadera de la provincia de Toledo recopilando 107 ganaderías que han existido en la provincia y 90 fincas ganaderas.

Esta historia tiene su origen a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. A partir de aquí lleva a cabo un recorrido histórico por las ganaderías bravas y principales fincas dedicadas a la cría del toro de lidia en la provincia de Toledo desde hace más de trescientos años.

Esta obra también sirve como homenaje y reconocimiento a todas esas familias, profesionales del campo y aficionados taurinos que han dedicado su vida, así como su trabajo diario en la conservación y cuidado de las principales dehesas toledanas.