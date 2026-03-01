La Diputación de Toledo impulsa la instalación de ocho escondites para fotografiar y observar a la fauna salvaje

La Diputación Provincial de Toledo ha abierto un proceso de licitación para el diseño, suministro e instalación de ocho hides -escondites o refugios especializados para la observación y fotografía de fauna- en distintos puntos de la Campana de Oropesa.

Esta actuación, financiada con fondos europeos del programa Next Generation EU, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la Campana de Oropesa, ha informado la institución provincial en nota de prensa.

El proyecto se articula como una actuación estratégica dentro de un plan más amplio que busca diversificar la oferta turística, potenciar el ecoturismo y reforzar los valores ambientales de la comarca, en coherencia con los objetivos de conservación de espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Los ocho hides previstos en esta licitación están diseñados para ofrecer a visitantes y profesionales, como fotógrafos de naturaleza y aficionados al avistamiento de fauna silvestre, puntos de observación únicos sin perturbar a las especies ni su hábitat.

Se instalarán observatorios adaptados para la invernada de grullas y para fotografía acuática y estructuras específicas para grandes rapaces y la berrea.

Además de los refugios, el proyecto contempla mejoras ambientales complementarias como la creación de bebederos y posaderos, y la mejora de la vegetación en los entornos naturales, todo ello con criterios de sostenibilidad técnica, integración paisajística y respeto al medio.

La iniciativa forma parte de una planificación a medio y largo plazo que pretende consolidar a la Campana de Oropesa como un destino de naturaleza de referencia, capaz de atraer a un perfil de visitante de alto valor añadido y de contribuir a la desestacionalización del turismo en la zona.

El plan abarca experiencias vinculadas no solo a la observación de aves, sino también a rutas de paisaje que conectan los principales miradores y recursos naturales de la comarca.

La fase final del contrato incluye una prueba piloto durante la primavera de 2026, en la que fotógrafos especializados validarán la funcionalidad y comodidad de los escondites, con el objetivo de ajustar detalles técnicos antes de su puesta en uso general.

Con esta actuación, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con un turismo que respeta el entorno, potencia la economía rural y pone en valor el patrimonio natural, ofreciendo una oferta diferenciada y competitiva dentro del marco de los nuevos modelos de turismo sostenible que demanda el mercado.

El Plan de Sostenibilidad Turística de la Campana de Oropesa

El proyecto de los hides se inserta en un Plan de Sostenibilidad Turística en destino que la Diputación de Toledo comenzó en 2023 con el objetivo de impulsar y promocionar los recursos turísticos de la Campana de Oropesa y su entorno, con una inversión de 2,5 millones de euros financiada con fondos europeos Next Generation EU.

Este Plan tiene como propósito implantar un modelo turístico sostenible que cohesione y dé a conocer la comarca como destino turístico de interior, favoreciendo la creación de productos vinculados al cicloturismo, al senderismo, al turismo ornitológico, al agroturismo y a la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

Más del 60 % de la superficie de la Campana de Oropesa está incluida en la Red Natura 2000, lo que resalta su importancia ecológica y la oportunidad de desarrollar un turismo respetuoso con la biodiversidad y el entorno.

Con estas acciones, la Diputación de Toledo manifiesta de forma clara su compromiso con un turismo sostenible, integrador y respetuoso con la naturaleza, orientado a ofrecer experiencias de calidad que contribuyan al desarrollo socioeconómico del medio rural y al fortalecimiento de la identidad de la comarca.